فى أول تحرك بعد انفجار المرفأ.. مواجهات بين محتجين وقوات الأمن ببيروت.. فيديو





عرضت فضائية يورو نيوز لقطات رصدت مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية فى لبنان





شهد وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، ليل الخميس مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان، في أول تحرّك بعد انفجار المرفأ الضخم.





وردّت القوى الأمنية بالغاز المسيّل للدموع، كما تصدت لمحاولة تقدّمهم باتجاه أحد مداخل البرلمان. وتكررت محاولات الكر والفر لساعات حتى ما بعد منتصف الليل.





وأفادت وسائل إعلام محلية عن إصابات في صفوف المحتجين والقوى الأمنية.





ودعا ناشطون إلى تحرك احتجاجي غدأ السبت، على خلفية انفجار المرفأ الذي أثار غضبًا واسعًا في لبنان وفاقم النقمة ضد الطبقة السياسية.





وتسبّب الانفجار بمقتل 149 شخصًا وإصابة خمسة آلاف آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في موقع الانفجار.





وتشهد لبنان منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي. وبات نصف اللبنانيين تقريبًا يعيشون تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة.



