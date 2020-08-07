AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:00 ص
انطلاق صفارات الإنذار
انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان
Advertisements
سمر صالح
أكد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ، شمال دولة الاحتلال، على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش إنه سيعلن عن التفاصيل لاحقا.

ولم ترد تقارير عن أي حدوث انفجارات، وأفاد راديو إسرائيل، بأن الصفارات كانت فيما يبدو إنذارا كاذبا.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وتنظيم حزب الله اللبناني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله..جيش الاحتلال يطلب من سكان الحدود البقاء في منازلهم

شاهد.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قواته على حدود لبنان ويستعد للتصعيد

سياسي لبنانى يكشف عن تطورات الساعات المقبلة بين إسرائيل وحزب الله

الجيش الإسرائيلي يرصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان

لبنان: تسجيل 10 خروقات جوية لجيش الاحتلال فوق مناطق الجنوب

ترشيحاتنا

ماذا قدم ريال مدريد أمام الفرق الإنجليزية قبل موقعة مان سيتي بدوري الأبطال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفستق يوميا

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. رددها تحقق بها كافة الأمنيات

شيخ بالإفتاء يخرج عن شعوره بسبب سؤال أحد الأشخاص.. فيديو

فضحتهم.. بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية بتصويرهم دون كمامات

AdvertisementS

القبس الكويتية: عودة المقيمين على 3 مراحل والأولوية للأطباء والقضاة والمعلمين

انفجار ضخم يضرب مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7-8-2020

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

يستثني المصريين.. الطيران المدني: تطبيق قرار حظر دخول البلاد بدون تحليل PCR منتصف أغسطس

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم أبنائه لحرمان أشقائه بعد مماته .. أمين الفتوى يجيب

ضبط 3 عمال حفر متورطون بحادث منزل المحلة والمحامي العام يأمر بدفن 8 من جثث الضحايا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-8-2020.. فيديو

حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها

فضحتهم.. بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية بتصويرهم دون كمامات

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور