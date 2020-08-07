انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ، شمال دولة الاحتلال، على الحدود مع لبنان.



وقال الجيش إنه سيعلن عن التفاصيل لاحقا.



ولم ترد تقارير عن أي حدوث انفجارات، وأفاد راديو إسرائيل، بأن الصفارات كانت فيما يبدو إنذارا كاذبا.



وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وتنظيم حزب الله اللبناني.

