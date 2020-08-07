ميدو عن زيارة ماكرون: سيكون هناك تدخلات فرنسية في لبنان بشكل مباشر.. ربنا يصلح الحال في لبنان الحبيبة

إلى بيروت والكلمات التي جاءت في خطابه بأنه سيمد #لبنان بالمساعدات ولكن للمتضررين مباشرة وليس النظام الذي لا يثق به اللبنانيون هو رسالة إلى المجتمع الدولي

سيكون هناك تدخلات فرنسية في لبنان بشكل مباشر..توقيت الزيارة مريب جدا!! ربنا يصلح الحال في لبنان الحبيبة..