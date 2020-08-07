ميدو عن زيارة ماكرون: سيكون هناك تدخلات فرنسية في لبنان بشكل مباشر.. ربنا يصلح الحال في لبنان الحبيبة

نشر اللاعب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة عبر فيها عن رأيه بزيارة ماكرون/ الرئيس الفرنسى لبيروت .
وقال أحمد حسام ميدو فى تغريدته قائلًا:"زيارة ماكرون إلى بيروت والكلمات التي جاءت في خطابه بأنه سيمد #لبنان بالمساعدات ولكن للمتضررين مباشرة وليس النظام الذي لا يثق به اللبنانيون هو رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه سيكون هناك تدخلات فرنسية في لبنان بشكل مباشر..توقيت الزيارة مريب جدا!! ربنا يصلح الحال في لبنان الحبيبة..
اقرأ أيضًا:
فيما قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإظهار تضامن بلاده مع لبنان إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمارًا هائلًا وعدد ضخم من القتلى والجرحى.
وزار ماكرون موقع الحادث في مرفأ بيروت برفقة عدد من المسئولين الفرنسيين واللبنانيين، حيث تفقد آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل.