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أخبار العالم

بحبك يا لبنان .. ماكرون يغرد بالعربية داعما بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:11 ص
ماكرون
ماكرون
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ميرنا محمود
ساند الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللبنانيين بعد حادث الانفجار الاليم الذي هز بيروت 
 
وكتب ماكرون عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : بحيك يا لبنان 

وكان قد قال ماكرون  أن فرنسا لن تكتب شيكا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها، مشددا على ضرورة إعادة بناء نظام سياسي جديد في لبنان. 

وتابع: سأتحدث مع جميع القوى السياسية لأطلب منهم اتفاقية جديدة، فأنا هنا اليوم لاقتراح ميثاق سياسي جديد لهم، ولا يمكنني أن أحلّ مكان الحكومة والرئيس" لافتا الى أن المسؤولية على هؤلاء كبيرة لإعادة بناء ميثاق لبناني جديد.


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واستطرد ماكرون للبنانيين، قائلا: كنت صريحا مع قادة لبنان، وأنتظر منهم الشفافية للجواب على أسئلتي التي غطت عدة مجالات.

وواصل: سأعود إلى لبنان في سبتمبر المقبل، وأنا على علم أنه بالإمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد الرئيس الفرنسي أن أموال مؤتمر "سيدر" الذي عقد بمشاركة 50 دولة مانحة لدعم اقتصاد لبنان، من المنتظر توجيهها في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة الفساد في هذا البلد .


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