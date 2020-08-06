شاهد.. انقطاع الكهرباء أثناء استقبال ماكرون بمطار بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يرصد انقطاع التيار الكهربائى خلال استقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، بصالة الرئاسة بمطار بيروت.

وظهر في مقطع الفيديو، انقطاع الكهرباء أثناء تبادل الرئيس الفرنسى والمسؤولين اللبنانيين الحديث فى صالة الرئاسة.

واعتبر رواد تويتر أن انقطاع الكهرباء في حضور ماكرون هو أبلغ رسالة للعالم عن الفساد والفوضى التي يشهدها لبنان حاليا.

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى لبنان، للتضامن مع رئيسها وشعبها عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 5 آلاف آخرين بجروح، إضافة إلى عشرات المفقودين.

وعقد ماكرون، اجتماعا رباعيا مع نظيره اللبناني، ميشال عون ورئيس الحكومة، حسان دياب، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، في القصر الرئاسي في لبنان.





وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "جئت لأعبر عن دعم الشعب الفرنسي للشعب اللبناني وقد ترجم هذا الدعم بمساعدات وصلت امس واخرى تصل في الساعات المقبلة".





وأضاف ماكرون: " لقد أرسلنا 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان وسنرسل المزيد"





وأكد أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية منذ أعوام ويتطلب حلها مبادرات سياسية قوية ، لذا فإن هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي في لبنان.





وأعرب ماكرون عن آمله في أن تحصل التحقيقات بطريقة شفافة وتفسر أسباب هذا الانفجار.



