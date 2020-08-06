ماكرون لـ اللبنانيين: فرنسا لن تعطي شيكا على بياض لحكومة فقدت ثقة شعبها

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللبنانيين في وسط بيروت ، اليوم الخميس، باقتراح ميثاق سياسي جديد وضمان وصول المساعدات من بلاده إلى مستحقيها في لبنان





وقال ماكرون خلال زيارته لـ بيروت اليوم، مخاطبا اللبنانيين "أضمن لكم أن المساعدة لن تذهب إلى أيدٍ فاسدة".









وأضاف ماكرون أن فرنسا لن تكتب شيكا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها، مشددا على ضرورة إعادة بناء نظام سياسي جديد في لبنان.









وتابع: سأتحدث مع جميع القوى السياسية لأطلب منهم اتفاقية جديدة، فأنا هنا اليوم لاقتراح ميثاق سياسي جديد لهم، ولا يمكنني أن أحلّ مكان الحكومة والرئيس" لافتا الى أن المسؤولية على هؤلاء كبيرة لإعادة بناء ميثاق لبناني جديد.

















واستطرد ماكرون للبنانيين، قائلا: كنت صريحا مع قادة لبنان، وأنتظر منهم الشفافية للجواب على أسئلتي التي غطت عدة مجالات.





وواصل: سأعود إلى لبنان في سبتمبر المقبل، وأنا على علم أنه بالإمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة، دون مزيد من التفاصيل.









وأكد الرئيس الفرنسي أن أموال مؤتمر "سيدر" الذي عقد بمشاركة 50 دولة مانحة لدعم اقتصاد لبنان، من المنتظر توجيهها في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة الفساد في هذا البلد .



