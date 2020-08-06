إليسا تشكر ماكرون| وكارمن لبس تتعرض للهجوم بعد رسالتها للرئيس الفرنسي

أما النجمة إليسا فقد وجهت رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم.



وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء".



وأضافت إليسا: "نحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".



وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.



وكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارا مادية جسيمة.