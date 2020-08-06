إليسا تشكر ماكرون| وكارمن لبس تتعرض للهجوم بعد رسالتها للرئيس الفرنسي

تعرضت الفنانة كارمن لبس، لهجوم حاد من قبل متابعيها بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، عقب انفجار مرفأ بيروت.
ونشرت كارمن صورة لماكرون، ووجهت إليه رسالة قائلة: "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال"، ليبدأ الهجوم بالتعليقات الهجومية ضدها، متهمينها بالخضوع والحديث بأشياء لا تفهمها.
أما النجمة إليسا فقد وجهت رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارته للبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم.
وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "شكرا إيمانويل ماكرون لدعم فرنسا للبنان نحن بلد يمزقه الفساد أولا وقبل كل شيء".
وأضافت إليسا: "نحن نثق بك أنت تعرف جيدًا ما نمر به".
وتسببت التفجيرات التى وقعت فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى مصرع العشرات وإصابة الآلاف بجروح، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الحداد الوطنى العام فى ضوء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت البحرى.