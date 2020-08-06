ماكرون يتفقد آثار الدمار في مرفأ بيروت.. فيديو

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإظهار تضامن بلاده مع لبنان إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمارًا هائلًا وعدد ضخم من القتلى والجرحى.





وزار ماكرون موقع الحادث في مرفأ بيروت برفقة عدد من المسئولين الفرنسيين واللبنانيين، حيث تفقد آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل.









ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، حذر الرئيس الفرنسي، خلال تفقده موقع الانفجار، من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق.





وقال الرئيس الفرنسي: "جئت أوجه رسالة صداقة وتضامن بعد انفجار بيروت وننسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات وسألتقي المسؤولين والقوى السياسية ولبنان يواجه أزمة اقتصادية سياسية ضحيتها الشعب اللبناني".





ووصل ماكرون والوفد المرافق، اليوم الخميس، إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، لمساعدة البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.