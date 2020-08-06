AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يتفقد آثار الدمار في مرفأ بيروت.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:30 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
Advertisements
أحمد محرم
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإظهار تضامن بلاده مع لبنان إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمارًا هائلًا وعدد ضخم من القتلى والجرحى.

وزار ماكرون موقع الحادث في مرفأ بيروت برفقة عدد من المسئولين الفرنسيين واللبنانيين، حيث تفقد آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل.


ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، حذر الرئيس الفرنسي، خلال تفقده موقع الانفجار، من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق.

وقال الرئيس الفرنسي: "جئت أوجه رسالة صداقة وتضامن بعد انفجار بيروت وننسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات وسألتقي المسؤولين والقوى السياسية ولبنان يواجه أزمة اقتصادية سياسية ضحيتها الشعب اللبناني".

ووصل ماكرون والوفد المرافق، اليوم الخميس، إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، لمساعدة البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي، وكان في استقباله في المطار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

وضع شرطا للحصول على الدعم.. ماكرون من لبنان: جئت أوجه رسالة تضامن

من موقع الانفجار.. ماكرون يحذر لبنان من الغرق في هذه الحالة

محلل سياسي: زيارة ماكرون للبنان تهدف لاستعادة فرنسا دورها من جديد

ترشيحاتنا

بعد إصابتها في انفجار بيروت.. هيفاء وهبي تكشف الحالة الصحية للمربية

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

بعد غياب 8 أعوام.. بلال علام معلقًا على الدوري المصري الليلة

ذكرى ميلاد رجل المخابرات المصرية أحمد الهواري الشهير بجمعة الشوان.. تعرف على حياته

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

AdvertisementS

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

هل الاستحمام يغني عن الوضوء.. دار الإفتاء تجيب

تعرف على امتيازات الضباط المتخصصين والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأفريقي لم يدخل التاريخ.. قصة خطاب ساركوزي الذي أغضب قارة

بالأقراط التايجر.. أسما شريف منير في إطلالة جذابة

سناكس بدل الفشار.. فتاة تطهو عصافيرها وتثير الجدل على السوشيال ميديا