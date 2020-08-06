النجوم يهاجمون قيادات لبنان.. مادلين: نحتاج إلى رئيس مثل السيسي.. ماجدة الرومي: خيانة من الداخل.. ووائل جسار: المسئولية على الحكومات السابقة

هاجم عدد من نجوم الفن، القيادات السياسية اللبنانية؛ بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها بيروت؛ بسبب انفجار المرفأ الذى أسفر عن خسائر ضخمة.





نرصد فى التقرير التالى أبرز الفنانين الذين هاجموا القيادات السياسية في لبنان.





عاصى الحلانى

نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "على مين متكلين"؛ بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل، وأدى إلي وفاة المئات وإصابة الآلاف.

وكتب عاصي الحلاني على الفيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا "بيروت على مين متكلين".





نوال الزغبى

بينما علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على انفجار مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول الثلاثاء، وأودى بحياة وإصابة العشرات.

ونشرت نوال زغبي، تصريحات لمدير مخزن مرفأ الذي قال إنه كان يعلم بوجود مواد خطيرة ولكنه لم يتوقع خطورتها.

وسخرت النجمة الذهبية نوال الزغبي من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة :" ولووووطب كنت شوف على جوجل !!".



وليد توفيق

أما وليد توفيق فعلق من خلال حسابه الشخصي انستجرام : الله يرحم الشهدا ويشفي الجرحه ياويلكن من الله".





مادلين طبر

وكتبت مادلين طبر أسفل صورة أهرامات الجيزة المزينة بعلم لبنان تضامنًا مع الشعب اللبناني: "رجعت من العين السخنة مصدومة، لما يحصل في بلدي الحبيب اللي بعشقه لبنان.. اتصلت بأختي ومنزلها في منطقة الدورة على بعد 15 دقيقة من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر في أرجاء البيت".





وأضافت مادلين قائلة: "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللي حصل مستفز من الجهتين المسئولتين، ومش عايزه فلسفة"، فيما وجهت عدة أسئلة عبرت بها عن غضبها: "كيف يستغل حزب مرفأ بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللي ضرب مخازن الأسلحة أم اللي خزن متفجرات وأسلحة في ملك الحكومة وبين الناس؟".

وأوضحت مادلين قائلة: "بحبك يا لبنان .. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطني يضع مصلحة بلده أولا.. مخلّص شبه السيسي".





وائل جسار

بينما قال جسار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء الأربعاء، أنه :"كلنا ثقة في القضاء اللبناني"، متسائلا :"كيف تترك هذه المواد الكيميائية في بيروت والمسئولية تقع على كل الحكومات اللبنانية السابقة".

وتابع الفنان اللبناني، أنه :"ازاي أكثر من 30 ألف أسرة هيناموا في الشارع، و300 ألف عائلة شردت نتيجة انفجار مرفأ بيروت"، مستدركا أنه :"كل شئ في لبنان بتتعمل غلط وجاء وقت استقالة الطبقة السياسية".





ماجدة الرومى

أما ماجدة الرومى قالت في مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء اليوم الأربعاء، أنه يوجد خونة بداخل لبنان، متابعة أن "مافيش دولة تسقط دون خيانة من الداخل".

وأكدت الفنانة ماجدة الرومي، أن المصالح السياسية والخونة هم سبب تعاسة لبنان، مشيرة إلى أن لبنان يدفع ثمن حروب الأخرين ويتصارعون في لبنان ونحن "الذخيرة".

وتابعت الفنانة ماجدة الرومي، أنه :"كلنا نموت فداء لبنان.. ولبنان أكبر من الطوائف ولبنان يدفع ثمن الحروب الداخلية والانقسامات".





أمير طعيمة