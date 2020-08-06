بالتزامن مع زيارة ماكرون لـ بيروت.. عريضة تطالب بعودة الاحتلال الفرنسي للبنان

وقع أكثر من 36 ألف شخص، على عريضة تطالب بعودة الاحتلال الفرنسي للبنان، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لبيروت، عقب الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 135 شخصا وإصابة الآلاف.





ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أثارت العريضة، التي تطالب بوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي للسنوات العشر المقبلة، حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين.





واستنكر بعضهم المطالبات بعودة الاحتلال واصفا إياها بخيانة الوطن، في حين رأى آخرون أن لبنان "لم يكن بلدا مستقلا في أي وقت من الأوقات.





وزار ماكرون اليوم الخميس، لبنان والتقى نظيره ميشال عون للتضامن معه وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

و أكد ماكرون، في خطاب له أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لجمع المساعدات للبنان، مشيرا إلى هدفه دعمه والحفاظ على سيادته.



وأشار إلى أن لبنان لديه القدرة للنهوض مجددا، لافتا إلى أنه سيكون إلى جانب الشعب اللبناني.

واستطرد أنه من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ.

ودعا ماكرون القيادة اللبنانية إلى صياغة ميثاق سياسي جديد، مؤكدا أنه طالب الرئيس بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية.



ويشهد لبنان، منذ عدة أشهر، أزمة اقتصادية طاحنة، أثارت احتجاجات شعبية، وتزايدت حدة الأزمة عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أكدت الحكومة أنه نجم عن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ.





ووُضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي، عام 1920، قبل أن يعلن استقلاله، عام 1943، بعد توقيع الميثاق الوطني اللبناني.



