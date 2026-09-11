قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك
100 طائرة و7 شركات طيران.. «إيرباص» تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل أسطولها في سماء مصر
الأوقاف: «الإبداع والابتكار في العهد النبوي» موضوع خطبة الجمعة اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
إضافة قوية.. كونيا سبور يغازل إمام عاشور: لاعب ممتاز وسنحاول ضمه
خسائر المزارعين والحرارة والسوسة.. مثلث يهدد أسعار الطماطم
الطقس اليوم .. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
حريق داخل مستشفى الشاملة بأسيوط ونقل أطفال الحضانات إلى 3 مستشفيات
خطوة جديدة لحسم ملف المدير الرياضي للزمالك.. حسام الزناتي يجتمع مع جون إدوارد
بوساطة عمانية.. وزراء خارجية دول الخليج يجتمعون بنظيرهم الإيراني
ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين
أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون إصابات .. انفجار قوي داخل مخيم عين الحلوة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع صوت دوي إنفجار قوي داخل مخيم عين الحلوة، حيث تبيّن أنه ناتج عن انفجار قنبلة في الشارع التحتاني.

كما أشار الإعلام إلى أنه لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، تفجيرًا عنيفًا في تلة علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقا، ما أحدث ارتجاجات قوية ودويًا تردد صداه في مدينة النبطية ومحيطها.

وفي منطقة صور، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا عند أطراف بلدة حاريص – حداثا، في منطقة العريش، حيث أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، مساء أمس ، أحياء سكنية في بلدة المنصوري جنوب لبنان، في إطار استمرار التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، وسط تصاعد وتيرة القصف والتفجيرات التي تطال المنازل والأحياء السكنية، ما يزيد الأضرار في البلدات والقرى ويهدد سلامة السكان.

لبنان مخيم عين الحلوة جنوب لبنان تلة علي الطاهر جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

القصة الكاملة لأزمة محمود عبدالمغني.. من سخرية طارق الشناوي إلى الاعتذار ودعم نجوم الفن

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

الجزائر تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية

تصعيد جديد.. الجزائر تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية بعد قطع العلاقات

ترشيحاتنا

المعاهد الازهرية

ضوابط جديدة للقبول بمعاهد القراءات 2026/2027

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

الهجرة غير الشرعية

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ دار الإفتاء تحذر منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد