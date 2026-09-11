دون إصابات .. انفجار قوي داخل مخيم عين الحلوة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع صوت دوي إنفجار قوي داخل مخيم عين الحلوة، حيث تبيّن أنه ناتج عن انفجار قنبلة في الشارع التحتاني.

كما أشار الإعلام إلى أنه لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، تفجيرًا عنيفًا في تلة علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقا، ما أحدث ارتجاجات قوية ودويًا تردد صداه في مدينة النبطية ومحيطها.

وفي منطقة صور، استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا عند أطراف بلدة حاريص – حداثا، في منطقة العريش، حيث أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، مساء أمس ، أحياء سكنية في بلدة المنصوري جنوب لبنان، في إطار استمرار التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، وسط تصاعد وتيرة القصف والتفجيرات التي تطال المنازل والأحياء السكنية، ما يزيد الأضرار في البلدات والقرى ويهدد سلامة السكان.