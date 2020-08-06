شاهد.. ماكرون يختتم خطابه باللغة العربية: بحبك يا لبنان

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمره الصحفي منذ قليل من بيروت، بجملة "بحبك يا لبنان" التي قالها باللغة العربية.





وكان ماكرون، أكد أنه يشعر بحزن شديد عقب انفجار بيروت، ويشارك اللبنانيين غضبهم، موضحا أن ما قبل 4 أغسطس لن يكون كما بعده فما حصل هو أشبه بالصاعقة.



وأكد، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لجمع المساعدات للبنان، مشيرا إلى هدفه دعمه والحفاظ على سيادته.





وأشار إلى أن لبنان لديه القدرة للنهوض مجددا، لافتا إلى أنه سيكون إلى جانب الشعب اللبناني.





واستطرد أنه من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ.





ودعا ماكرون القيادة اللبنانية إلى صياغة ميثاق سياسي جديد، مؤكدا أنه طالب الرئيس بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية.



