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أخبار العالم

شاهد.. ماكرون يختتم خطابه باللغة العربية: بحبك يا لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:07 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمره الصحفي منذ قليل من بيروت، بجملة "بحبك يا لبنان" التي قالها باللغة العربية.

وكان ماكرون، أكد أنه يشعر بحزن شديد عقب انفجار بيروت، ويشارك اللبنانيين غضبهم، موضحا أن ما قبل 4 أغسطس لن يكون كما بعده فما حصل هو أشبه بالصاعقة.

وأكد، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لجمع المساعدات للبنان، مشيرا إلى هدفه دعمه والحفاظ على سيادته.

وأشار إلى أن لبنان لديه القدرة للنهوض مجددا، لافتا إلى أنه سيكون إلى جانب الشعب اللبناني.

واستطرد أنه من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ.

ودعا ماكرون القيادة اللبنانية إلى صياغة ميثاق سياسي جديد، مؤكدا أنه طالب الرئيس بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية.

وزار ماكرون اليوم الخميس، لبنان والتقى نظيره ميشال عون للتضامن معه وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
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