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أخبار العالم

إفريقيا تتخطى المليون إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:16 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، مسجلة 1,007,366 إصابة، توفي منها 22,066 وتعافى 690,436 حالة، وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


كان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه لفيروس كورونا المستجد كسلعة عامة للجميع.


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وأضاف أدهانوم خلال حديثه في حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أدارتها شبكة (إن.بي.سي) إن "مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى  تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي.


وأوضح أن "إضفاء النزعات القومية على اللقاح ليس شيئا طيبا، ولن يفيدنا".

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