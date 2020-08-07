154 قتيلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أفادت قناة "سكاي نيوز" بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى 154 قتيلًا.





وارتفعت حدة الغليان الشعبى لدى سكان العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية المطالبات باستقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، إثر الانفجار الكارثي الذي شهدته المدينة يوم الثلاثاء الماضي، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.









وامتلأت شوارع العاصمة أمس بمئات المتظاهرين الذين حاوطوا مبنى البرلمان، وحاولوا اقتحامه بالقوة، وهو الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





وسرعان ما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والشرطة اللبنانية، التي استعانت بقوات مكافحة الشغب لاحتواء المحتجين.





وحاول المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب من إزالة الحواجز الأسمنتية التي تحاوط المبنى، لكنهم لم ينجحوا في اختراقه.





أما على الساحة السياسية، لم تكن حالة الغليان أهدأ، إذ تطالب النخبة بإجراء تحقيق دولي بشأن الانفجار، وذلك على الرغم من قرارات مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بتوقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.





كما جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.