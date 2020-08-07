السعودية تبدأ في تسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، البدء في تسيير جسر جوي إغاثي إلى لبنان، وذلك لمساعدته إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.





وقال مركز الملك سلمان للإغاثة في بيان له: "تم إعداد خطة مساعدات للبنان تشمل القطاع الصحي والأمن الغذائي وتأمين الإيواء".





وكان المركز أكد في وقت سابق أن إنشاء الجسر الجوي جاء بأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمساعدة لبنان، مضيفًا أن الجسر ممول بالكامل من الحكومة السعودية.





وخلّف انفجار مرفأ بيروت 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.





وقرر مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.



