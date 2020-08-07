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شعائر صلاة الجمعة من جامع الأزهر الشريف.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:58 ص
صلاة الجمعة من الجامع
صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
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محمود محسن

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه وقرائه نقدم لكم بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف 

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الدكتور عبد المنعم فؤاد خطيبا لصلاة الجمعة  بالجامع الأزهر الشريف حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئا للقرآن الكريم.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.

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