مصر فى القرآن والسنة موضوع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

حدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد خطيبا لصلاة الجمعة غدا بالجامع الأزهر الشريف حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئا للقرآن الكريم.
وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.
وكانت قد أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.