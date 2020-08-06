AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مصر فى القرآن والسنة موضوع خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:21 م
مصر فى القرآن والسنة
مصر فى القرآن والسنة موضوع خطبة الجمعة غدا بالجامع الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
حدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد خطيبا لصلاة الجمعة غدا بالجامع الأزهر الشريف حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "مصر فى القرآن والسنة "، بدون مصلين، كما تم اختيار الشيخ عبد الناصر حرك قارئا للقرآن الكريم.
 
وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثالثة التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبتين يوم الجمعة يوم 5 يونيو الماضى تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و 10 يوليو تحت عنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات" والتي ألقاها الدكتور عباس شومان.
 
وكانت قد أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأئمة الجامع وبدون جمهور..الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غدا

عن الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد.. أحمد عمر هاشم خطيبا لـ الجمعة من الجامع الأزهر غدا

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

أحمد عمر هاشم: الإسلام سبق العالم في الحجر الصحي وقت الوباء.. فيديو

خطبة الجامع الأزهر .. أحمد عمر هاشم يبكي أثناء الدعاء لرفع فيروس كورونا: أمة محمد نجت من عذاب الاستئصال.. والإسلام سبق العالم في الحجر الصحي وقت الوباء.. فيديو

الجمعة الثالثة بعد أزمة كورونا .. خطيب الحسين يتحدث عن أسباب رفع الوباء

ترشيحاتنا

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

خسائر فادحة وأثاث محطم.. شاهد| منازل النجوم بعد تفجير بيروت

بعد غياب 8 أعوام.. بلال علام معلقًا على الدوري المصري الليلة

نجا منها بأعجوبة.. سمكة قرش تهاجم رجلا تحت الماء.. صور

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

"قلت لزوجتي تكوني طالق لو فعلت كذا وفعلت هل يقع الطلاق؟".. الإفتاء ترد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة