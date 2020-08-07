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مرأة

بدون مقدمات .. احذر السكتة الدماغية بأشكالها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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آلاء حسن
السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ خارج بدون وجود الأكسجين في الدم ، تبدأ خلايا الدماغ بالموت في غضون دقائق للمساعدة في منع السكتة الدماغية ، تعرف على الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية.

ووفقا لموقع webmd ، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بطريقتين رئيسيتين: شيء ما يعيق تدفق الدم ، أو يتسبب شيء ما في حدوث نزيف في الدماغ .

السكتة الدماغية : في 8 من كل 10 سكتات دماغية ، يتم توصيل وعاء دموي ينقل الدم إلى المخ ويحدث ذلك عندما تنكسر الترسبات الدهنية في الشرايين وتنتقل إلى الدماغ أو عندما يؤدي ضعف تدفق الدم من ضربات القلب غير المنتظمة إلى تكوين جلطة دموية .

السكتة الدماغية النزفية:  إنها أقل شيوعًا من السكتة الدماغية ولكنها قد تكون أكثر خطورة أحد الأوعية الدموية في بالونات دماغك يرتفع وينفجر ، أو يتسرّب أحد الأوعية الضعيفة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وتناول الكثير من أدوية ترقق الدم إلى هذا النوع من السكتة الدماغية.

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