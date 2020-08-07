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رياضة

مرتضى منصور: الإعلام ليس منصفًا في التعامل مع الزمالك

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعض الوسائل الإعلامية التي تتعامل مع الزمالك بشكل غير محايد خلال الفترة الماضية.

وأضاف  منصور - على هامش  تواجد مسئولي المجموعات التي تمثل جماهير النادي على موقع فيسبوك-  أن الإعلام يتعامل مع الزمالك بشكل مختلف عن النادي الأهلي، حيث يحاول بكل الأشكال الممكنة اختلاق أزمات في النادي عكس ما يحدث مع الأهلي.


كما أشار رئيس الزمالك إلى أن بعض الزملكاوية أكدوا بعد مباراة المصري أن الفريق لم يظهر بشكل طيب والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لم يستطع إدارة المباراة، وذلك بالرغم من أن الفريق لعب ناقصا من عدد كبير من اللاعبين.

وشدد مرتضى منصور على أن الفريق ظهر بشكل طيب متابعا: " ولو استمر اللاعبون على هذا الشكل فسوف يفوز الزمالك ببطولة الدوري".
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