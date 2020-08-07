لو كنت عامل في مستشفى.. علامتان تؤكدان إصابتك بـ كورونا

أظهرت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة إيست أنجليا وكلية لندن الجامعية، أن ثلثي العاملين في مستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فقدوا حاسة التذوق أو الشم خلال ذروة وباء فيروس كورونا التاجي، ولم يخضع معظمهم لإجراء الاختبارات.
وأفاد الباحثون، أن ما يقرب من ثلثي العاملين في المستشفى عانوا من فقدان حاسة الشم والتذوق، ومع ذلك ، نظرًا لأن فقدان الشم لم يكن مدرجًا واعراض رسمية لفيروس كورونا في ذلك الوقت فلم يخضع العالمين للاختبار عن فيروس كورونا المستجد.
وأكد الباحثون، أنه تم الكشف عن إصابة تسعة من كل عشرة من العاملين في مجال الصحة والرعاية بـ فيروس كورونا في المستشفيات، وفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكدت نتائج الدراسة، أنه أصيب واحد من كل خمسة مرضى في المستشفى بـ فيروس كورونا Covid-19، وذلك أثناء اختلاطهم بالمرضى المصابين، مما أثار مخاوفهم بشأن انتشار المرض داخل المستشفيات.
ووجد الباحثون، أن ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أكملوا الاستبيان أفادوا بأنهم فقدوا حاسة الشم والتذوق في مرحلة ما بين منتصف فبراير ومنتصف أبريل.
وقال كبير المؤلفين البروفيسور كارل فيلبوت من كلية الطب في نورويتش في جامعة إيست أنجليا ، أنه يشير هذا إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية ربما أصيبوا بالفعل بـ Covid-19 ، مع أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد.
وأشار الباحثون، إلى أن المتخصصين في الرعاية الصحية هم في الخطوط الأمامية للإصابة بالوباء وهم معرضون لخطر كبير للإصابة بالفيروس كورونا المستجد، يمكن ان يكون فقدان حاسة الشم والتذوق أحد ابرز علامات الإصابة لديهم.