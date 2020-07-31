تعود بعد التعافي تدريجيًا.. خطورة فقدان مصابي كورونا لـ حاسة الشم

صابة الخلايا العصبية الحسية او كما تعرف طبيا

الخلايا العصبية الحسية تتأثر بشكل كبير من الفيروس، مما يتسبب في فقدان لحاسة الشم.

وقال الدكتور سانديب روبرت داتا، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن هذه الدراسة تمثل أخبارا جيدة لمن أصيبوا بفيروس كورونا، ولديهم مخاوف من فقدان حاسة الشم نهائيا، حيث إنه بمجرد ان يتم شفائهم من الفيروس تعود الخلايا العصبية الشمية إلى تجديد نفسها لتسعيد قدرتها على العمل بشكل طبيعي .





وأوضحت نتائج الدراسة، أنه يتم التعرف على فقدان حاسة الشم ، أو فقر الدم ، كأحد أعراض فيروس كورونا Covid-19 الرئيسية، إلى جانب الحمى والسعال المستمر؛ حيث يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم لها عواقب نفسية خطيرة.



