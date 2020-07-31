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تعود بعد التعافي تدريجيًا.. خطورة فقدان مصابي كورونا لـ حاسة الشم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:20 م
السر وراء فقدان مصابي
السر وراء فقدان مصابي كورونا حاسة الشم
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة هارفارد، أن السبب وراء فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد ناتج عن إصابة الخلايا العصبية الحسية او كما تعرف طبيا الخلايا المبطنة للأنف والمسؤولة عن إرسال الرائحة إلى المخ.

وتابع الباحثون المشرفون على  الدراسة، أن فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا قد تكون من الأعراض المدمرة، ولكنه فقدان حاسة الشم لا تكون بشكل دائم بعد الشفاء من المرض، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأكد الباحثون، أنهم وجدوا أن بفيروس كورونا المستجد Covid-19 يستهدف الخلايا العصبية الحسية  المسؤولة عن الرائحة وإرسالها إلى المخ عند الإصابة؛ حيث ان الخلايا العصبية الحسية تتأثر بشكل كبير من الفيروس، مما يتسبب في فقدان لحاسة الشم.

وأفاد الباحثون، أنه عند الشفاء من فيروس كورونا المستجد ترجع حاسة الشم بشكل تدريجي؛ حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن أعراض فقدان الشم تصيب حوالي 10% من المصابين بالفيروس.
 
وقال الدكتور سانديب روبرت داتا، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن هذه الدراسة تمثل أخبارا جيدة لمن أصيبوا بفيروس كورونا، ولديهم مخاوف من فقدان حاسة الشم نهائيا، حيث إنه بمجرد ان يتم شفائهم من الفيروس تعود الخلايا العصبية الشمية إلى تجديد نفسها لتسعيد قدرتها على العمل بشكل طبيعي .

وأوضحت نتائج الدراسة، أنه يتم التعرف على فقدان حاسة الشم، أو فقر الدم ، كأحد أعراض فيروس كورونا  Covid-19 الرئيسية، إلى جانب الحمى والسعال المستمر؛ حيث يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم لها عواقب نفسية خطيرة.

ووجدت الدراسة أن نصف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض قد استعادوا حاسة التذوق والرائحة بعد شهر من شفائهم، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر، من المحتمل أن يؤثر الفيروس على الخلايا المبطنة للأنف، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون ببطء فقد يكون الفيروس قد أثر على الأعصاب الموجودة المسؤولة عن حاسة الشم، مما يؤدي إلى ان تستغرق هذه الخلايا العصبية وقتًا أطول في التعافي.
السر وراء فقدان مصابي كورونا حاسة الشم السر وراء فقدان مصابي كورونا حاسة الشم
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