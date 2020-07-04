حقيقة فقدان مصابي كورونا حاسة الشم والتذوق

منذ بداية وباء فيروس كورونا COVID-19 ، أصبح من الواضح أن العديد من الأشخاص المصابين بالعدوى يشعرون ببعض الأعراض الشائعة مثل والكحة وضيق في التنفس. السخونة





لكن مع إجراء الكثير من الأبحاث والدراسات وجدت أن الكثير من مصابي فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم والتذوق، ويشعر الأطباء بالقلق من أن البعض لن يعود إلى طبيعته أبدًا. إجراء





وقال الدكتور نيكولاس روان أستاذ مساعد في جراحة الأذن والحنجرة وجراحة العنق في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور ، إن هناك تقارير أولية عن مرضى COVID-19 الذين فقدوا قدرتهم على الشم أو التذوق.





وأشار روان إلى إحدى الدراسات التي أجريت على المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19 والتي استخدمت اختبارات موضوعية للكشف عن "خلل في الرائحة"، أظهر جميع المرضى تقريبًا - 98٪ - فقدًا لحاستي الشم والتذوق.





وكشف موقع "webmd"، في دراسة أجريت على المرضى الأوروبيين الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 ، أن 86 ٪ أبلغوا عن وجود مشاكل لديهم في حاسة الشم، في حين أن نسبة مماثلة لديها تغييرات في إدراك التذوق.





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قال روان ، كما يعرف أي شخص أصيب بالبرد ، فإن الرائحة والطعم متشابكان بشكل وثيق.





لكن روان أشار إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يكون للفيروس التاجي كورونا تأثير مباشر على حاسة التذوق .





وبحسب موقع "webmd"، أن من المعروف أن فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروسات البرد والإنفلونزا ، تؤدي في بعض الأحيان إلى فقر الدم، ومشاكل في منطقة الأنف.



