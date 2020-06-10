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أساسي لتقوية المناعة.. فيتامين يعالج مشكلة فقدان حاسة الشم والتذوق | شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:39 م
اسباب فقدان حاسة
اسباب فقدان حاسة الشم و التذوق
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رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن فقدان حاسة الشم والتذوق يعد أحد أعراض فيروس كورونا التاجي، لكن قد يحدث ذلك دون الإصابة بالفيروس، ويرجع ذلك وفقا لكمية الزنك في الجسم.

وأوضح الدكتور باهر السعيد في لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن فقدان حاسة الشم والتذوق مرتبط بنقص كمية الزنك في الجسم، وكلما قلت نسبته كلما زادت أعراض فقدان الشم والتذوق.

وأشار باهر السعيد إلى أنه عند حدوث التهاب أو عدوى، يستهلك الجسم كمية الزنك مما يجعل المريض يشعر بفقدان حاسة الشم والتذوق، لذا في حال الشعور بذلك لابد من تناول مكملات الزنك المتوفرة في الصيدلية.

وعن النسبة المطلوبة يوميا للجسم من الزنك، أوضح الدكتور باهر السعيد أنه لابد من تناول نسبة 11 ملليجرام من الزنك في اليوم فهو من أساسيات تقوية المناعة ، ويتوفر في الصيدليات بأنواع مختلفة وأسعار بسيطة.
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