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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شيبة يشارك صورة مع أولاد أحمد عامر

احمد شيبه
احمد شيبه

شارك الفنان أحمد شيبة صورة جديدة عبر حسابه على “فيس بوك”، مع وسم وأيمن أحمد عامر أبناء المطرب الراحل أحمد عامر.

ونشر أحمد شيبة الصورة وعلق قائلًا: "أولاد أخويا وحبيبي أحمد عامر ربنا يرحمه ويسامحه يا رب ويبارك في أولاده وسيم وأيمن عامر".

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وفي لفتة تقديرية من النقابة، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

الفنان أحمد شيبة المطرب الراحل أحمد عامر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

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