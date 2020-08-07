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الهند تسجل مليوني إصابة بـ فيروس كورونا..شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن، تقريرا يفيد بوصول أعداد إصابات كورونا في الهند إلى أكثر من مليوني حالة.

وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليون مصاب، كما افادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وسجلت هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا حتى الآن 41 ألفا و585 وفاة بمرض كوفيد-19 لمجموع مليوني و27 ألفا و74 إصابة منذ بداية الوباء.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام أقل من الواقع إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت حكومة ناريندرا مودي فرضت في (مارس) إجراءات عزل من الأكثر صرامة في العالم في بعض مدنها المكتظة بالسكان.

لكن تم تخفيف الإجراءات تدريجيا في ثالث اقتصاد في آسيا فقد فيه عشرات الملايين من العمال المهاجرين وظائفهم بين ليلة وضحاها.

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