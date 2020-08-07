عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم يتجاوز الـ 19 مليون

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز الـ19 مليون حالة.





وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة "قبل موعد الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.





وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "أعتقد في بعض الحالات.. نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".





وكان ترامب قد قال، الاثنين، إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".



