مفاجأة سارة.. أدوية المناعة تحارب فيروس كورونا

كشفت دراسة أن الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل المناعة الذاتية قد تساعد في محاربة أعراض COVID-19
ووفقا لموقع healthline، أشارت الدراسة إلى الدليل على فعالية الدواءً المصمم في الأصل لعلاج أمراض المناعة الذاتية وأنواع سرطان الغدد الليمفاوية قد يساعد في علاج COVID-19.
ووجدت الدراسة أن العقار المسمى LAM-002A قد يساعد في وقف تكاثر الفيروس الذي يسبب COVID-19.
ونظرت الدراسة في الخلايا المصابة بالمختبر، لذا يجب إجراء مزيد من الاختبارات على الأشخاص لمعرفة ما إذا كان الدواء وسيلة فعالة لمكافحة COVID-19.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة ييل، يمكن أيضًا دمج الدواء مع ريمديسفير لعلاج COVID-19 واضافته للقائمة المخصصة للقاحات كورونا.
ووفقا لموقع healthline، أشارت الدراسة إلى الدليل على فعالية الدواءً المصمم في الأصل لعلاج أمراض المناعة الذاتية وأنواع سرطان الغدد الليمفاوية قد يساعد في علاج COVID-19.
ووجدت الدراسة أن العقار المسمى LAM-002A قد يساعد في وقف تكاثر الفيروس الذي يسبب COVID-19.
ونظرت الدراسة في الخلايا المصابة بالمختبر، لذا يجب إجراء مزيد من الاختبارات على الأشخاص لمعرفة ما إذا كان الدواء وسيلة فعالة لمكافحة COVID-19.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة ييل، يمكن أيضًا دمج الدواء مع ريمديسفير لعلاج COVID-19 واضافته للقائمة المخصصة للقاحات كورونا.