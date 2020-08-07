AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة سارة.. أدوية المناعة تحارب فيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
كشفت دراسة أن الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل المناعة الذاتية قد تساعد في محاربة أعراض COVID-19

ووفقا لموقع healthline، أشارت الدراسة إلى الدليل على فعالية الدواءً المصمم في الأصل لعلاج أمراض المناعة الذاتية وأنواع سرطان الغدد الليمفاوية قد يساعد في علاج COVID-19.

ووجدت الدراسة أن العقار المسمى LAM-002A قد يساعد في وقف تكاثر الفيروس الذي يسبب COVID-19.

ونظرت الدراسة في الخلايا المصابة بالمختبر، لذا يجب إجراء مزيد من الاختبارات على الأشخاص لمعرفة ما إذا كان الدواء وسيلة فعالة لمكافحة COVID-19.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة ييل، يمكن أيضًا دمج الدواء مع ريمديسفير لعلاج COVID-19 واضافته للقائمة المخصصة للقاحات كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقق نتائج ممتازة مع القرود .. ريمديسيفير أمل البشرية فى إنقاذها من فيروس كورونا.. تفاصيل

ريمديسفير.. علاج كورونا نجح مع القرود وينتظره البشر

بعد 39 عاما من ظهوره.. أدوية الإيدز تعالج كورونا و9 أعراض تؤكد الاصابة

لعدم نجاحها.. بروتوكولات علاج كورونا تغير موقف منظمة الصحة العالمية

علاج ضيق التنفس .. بالعسل والاعشاب والاصعب بالادوية

من كلوروكين إلى ديكساميثازون.. أبرز أدوية علاج كورونا حول العالم

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

بعد الفوز على المصري.. صدارة هدافي الزمالك تشتعل

مرور القاهرة: ٢٠ أكتوبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى والغرامة تصل لـ٨ آلاف

كيف يؤدي تناول الأرز بكثرة إلى الوفاة؟

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

لبنان: توقيف 16 موظفا بميناء بيروت.. واستمرار عمليات البحث عن أحياء تحت الأنقاض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو