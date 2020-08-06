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في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:34 م
أفضل الطرق لـ تقوية
أفضل الطرق لـ تقوية المناعة
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حياة عبد العزيز
أكد جميع الأطباء حول العالم أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الصحة ضد عدوى فيروس كورونا هي تناول الأطعمة والمشروبات الصحة لتقوية المناعة.

وأشار موقع "timesofindia"، إلى أنه من أكثر الطرق شيوعًا لتقوية المناعة هي من خلال فيتامين ج.

وفيتامين ج المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ضروري لنمو الأنسجة وإصلاحها.

وكشف التقرير أن تناول كوبًا من البرتقال والبروكلي والفلفل الأحمر يوفر ما يكفي من فيتامين سي ليوم واحد. 

وأفادت الأبحاث أن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي 65 إلى 90 ملليجرام.

ولكن حذر الأطباء أن الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين سي يمكن أن تسبب الغثيان والإسهال والصداع وحرقة المعدة والقيء والأرق والتشنجات.

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وكشف التقرير عن أسهل طريقة للحصول على فيتامين سي وهي من خلال تقطيع الليمون إلى شرائح، ووضعه على السطة أو في كوب ماء أو عصير.

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