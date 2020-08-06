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مرأة

فيروس كورونا يتسبب في شيخوخة مبكرة.. تفاصيل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:50 ص
فيروس كورونا يتسبب
فيروس كورونا يتسبب في شيخوخة مبكرة .. تفاصيل
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا لن ينتهى من الجسم عند الشفاء منه، ولكن تمتد أثاره حتى بعد التعافي بفترة كبيرة.

وكشفت الدراسة الألمانية أن فيروس كورونا يتسبب في شيخوخة مبكرة على المدى البعيد على جميع مناطق الجسم.

وأشار الباحثون على الدراسة أن فيروس كورونا يصيب الشباب أيضا بـ آثار الشيخوخة، فيجلعه يشيخ مبكرا.

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وبحسب شبكة ntv الألمانية، أن متعافيين كورونا تظل أجسادهم مرهقة حتى فترة طويلة، لذلك نصح الأطباء بالتغذية السليمة.

كما أكد الأطباء أن بالرغم من أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي إلا أنه يعمل على ضعف باقي أجهزة الجسم مثل القلب والكلى والرئتين والجهاز الهضمي.

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