في الأسبوع العالمي لها.. فوائد الرضاعة الطبيعية لوقاية الرضع من فيروس كورونا.. ونصائح للأمهات المصابات بالسكر

يعتبر حليب الثدي المصدر الأكثر فائدة لتغذية الرضع ، كما ان الأمهات المصابات بداء السكري قلقن دائمًا بشأن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن ، ولكن من الضروري ملاحظة أنه من الآمن تمامًا القيام بذلك.





وفقًا للخبراء ، فإن القلق الوحيد هو على الأم ، حيث توجد فرص في أنها قد تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب السعرات الحرارية الإضافية التي تحرقها أثناء الرضاعة الطبيعية









"في حالة الأم المصابة ب مرض السكر ، لكانت مستويات السكر في دمها مرتفعة أثناء الولادة ، وقد تحدث بعض المضاعفات نتيجة لذلك تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على بنكرياس الطفل لتوليد مستويات أعلى من الأنسولين.





وقال غياثري دي كاماث ، استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفيات فورتيس ، شارع بانيرغاتا ، بانغالور ، إن التغذية المنتظمة للبكتيريا وكذلك حليب الثدي ستساعد في استقرار مستويات السكر في دم الطفل.





بخلاف اللبأ ، يجب القيام ب الرضاعة الطبيعية من قبل أمهات مرضى السكري كل ثلاث ساعات. ومع ذلك ، لا تتبعي أوقاتًا صارمة إذا كان طفلك جائعًا ويبكي على الحليب مبكرًا.





نصائح لضمان السيطرة على مرضى السكري أثناء الرضاعة الطبيعية





* تناولي شيئًا قبل إرضاع طفلك. سيضمن ذلك عدم تقلب مستويات الدم. تذكر ، حتى لو لم يعد طفلك في رحمك ، فأنت بطانية الأمان الخاصة به. لذا إذا كانت مستويات السكر في الدم مسيطرة ، فسيكون طفلك كذلك.





* تفقد الأمهات عادة حوالي 50 جرامًا من الكربوهيدرات مع كل جلسة للرضاعة الطبيعية. لذا ، تناولي بعض الأطعمة الصحية حتى تنتقل المواد الغذائية إلى طفلك.





* حاول تتبع أنماط نومك ومزامنتها مع طفلك. هذا لأنه إذا كنت تنام عندما يرضع طفلك ، فقد تنخفض مستويات السكر في الدم وتتسبب في نوبة نقص سكر الدم.





* الأمهات المصابات بداء السكري معرضات لنوبات نقص السكر في الدم ، خاصة في الأشهر القليلة الأولى ، لأن جلسات الرضاعة الطبيعية ستستمر لفترة أطول. في مثل هذه الحالات ، من الأفضل دائمًا استشارة أخصائي الرضاعة أو طبيب نسائي يمكنك الاتصال به. احصل على نصيحة مناسبة حول أفضل طريقة للحفاظ على مستويات السكر في الدم ، أو كيفية اكتشاف ما إذا كنت تعاني من نوبة.





"إذا كانت الأمهات المصابات بداء السكري لا يعالجن مستويات السكر في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى مرض القلاع أو التهاب الثدي. القلاع هو حالة تعاني فيها الأم من آلام في الحلمة ، وتبدأ الهالة في فقدان أو تغيير اللون. يؤدي التهاب الثدي إلى ظهور بقع مؤلمة ومثيرة للحكة على ثديك والتي تؤذي بغض النظر عن وضع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. مع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن الرضاعة الطبيعية ، فقط استشيري طبيبًا حول مسار العمل الأفضل ".





في أي من الحالتين المذكورتين ، من الحكمة دائمًا أن يتم علاجهم في أقرب وقت ممكن ، مهما كان الأمر غير مريح بالنسبة لك أو للطفل ، لأن هذه الحالات إذا تركت دون علاج ، ستتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى المزيد مضاعفات في المستقبل.



