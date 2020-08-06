في الأسبوع العالمي لها.. فوائد الرضاعة الطبيعية لوقاية الرضع من فيروس كورونا.. ونصائح للأمهات المصابات بالسكر

- فوائد الرضاعة الطبيعية في وقاية الرضع من فيروس كورونا
- نصائح لمرضى السكري أثناء الرضاعة الطبيعية
يحتفل العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، حيث أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث أن مفيدة وصحية للأطفال.
في ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، فقد تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لحماية أطفالها الرضع من الإصابة بالفيروس، فنجد أن البعض يقومون بتعقيم الألعاب، و الأرضيات لحماية الأطفال من الإصابة بهذا الفيروس.
وذكر موقع هيلث لاين، أنه يمكن للرضاعة الطبيعية ان تحمي الأطفال أيضا من فيروس كورونا، والفيروسات المنتشرة حولنا، وذلك لان الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الطفل.
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وأفاد العديد من الدراسات السابقة، إلى أن الرضاعة الطبيعية وحليب الأم بعد 6 شهور أو عام كامل يحتوي على أجسام مناعية تحمي الأطفال واجسامهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات.
وأكد الموقع ان الرضاعة الطبيعية يمكن ان تبي للطفل جهاز المناعة بشكل كبير، خاصة بعدما يبدأ الطفل في المشي والتسنين أو الحبو، وهو الوقت الذي يبدأ فيه إستكشاف الطفل البيئة المحيطة به، والتي من الطبيعي ان تحتوي على فايروسات يصعب علاجها مثل فيروس كورونا.
وفي حالة فطام الطفل منذ فترة طويلة فيمكن إعطاء الطفل الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة، مثل: بروبايوتيكس، ودريبايوتيكس، والفيتامينات التي تقوي مناعة الرضيع.
يعتبر حليب الثدي المصدر الأكثر فائدة لتغذية الرضع ، كما ان الأمهات المصابات بداء السكري قلقن دائمًا بشأن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن ، ولكن من الضروري ملاحظة أنه من الآمن تمامًا القيام بذلك.
وفقًا للخبراء ، فإن القلق الوحيد هو على الأم ، حيث توجد فرص في أنها قد تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب السعرات الحرارية الإضافية التي تحرقها أثناء الرضاعة الطبيعية.
"في حالة الأم المصابة بمرض السكر ، لكانت مستويات السكر في دمها مرتفعة أثناء الولادة ، وقد تحدث بعض المضاعفات نتيجة لذلك تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على بنكرياس الطفل لتوليد مستويات أعلى من الأنسولين.
وقال غياثري دي كاماث ، استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفيات فورتيس ، شارع بانيرغاتا ، بانغالور ، إن التغذية المنتظمة للبكتيريا وكذلك حليب الثدي ستساعد في استقرار مستويات السكر في دم الطفل.
بخلاف اللبأ ، يجب القيام بالرضاعة الطبيعية من قبل أمهات مرضى السكري كل ثلاث ساعات. ومع ذلك ، لا تتبعي أوقاتًا صارمة إذا كان طفلك جائعًا ويبكي على الحليب مبكرًا.
نصائح لضمان السيطرة على مرضى السكري أثناء الرضاعة الطبيعية
* تناولي شيئًا قبل إرضاع طفلك. سيضمن ذلك عدم تقلب مستويات الدم. تذكر ، حتى لو لم يعد طفلك في رحمك ، فأنت بطانية الأمان الخاصة به. لذا إذا كانت مستويات السكر في الدم مسيطرة ، فسيكون طفلك كذلك.
* تفقد الأمهات عادة حوالي 50 جرامًا من الكربوهيدرات مع كل جلسة للرضاعة الطبيعية. لذا ، تناولي بعض الأطعمة الصحية حتى تنتقل المواد الغذائية إلى طفلك.
* حاول تتبع أنماط نومك ومزامنتها مع طفلك. هذا لأنه إذا كنت تنام عندما يرضع طفلك ، فقد تنخفض مستويات السكر في الدم وتتسبب في نوبة نقص سكر الدم.
* الأمهات المصابات بداء السكري معرضات لنوبات نقص السكر في الدم ، خاصة في الأشهر القليلة الأولى ، لأن جلسات الرضاعة الطبيعية ستستمر لفترة أطول. في مثل هذه الحالات ، من الأفضل دائمًا استشارة أخصائي الرضاعة أو طبيب نسائي يمكنك الاتصال به. احصل على نصيحة مناسبة حول أفضل طريقة للحفاظ على مستويات السكر في الدم ، أو كيفية اكتشاف ما إذا كنت تعاني من نوبة.
"إذا كانت الأمهات المصابات بداء السكري لا يعالجن مستويات السكر في الدم ، فقد يؤدي ذلك إلى مرض القلاع أو التهاب الثدي. القلاع هو حالة تعاني فيها الأم من آلام في الحلمة ، وتبدأ الهالة في فقدان أو تغيير اللون. يؤدي التهاب الثدي إلى ظهور بقع مؤلمة ومثيرة للحكة على ثديك والتي تؤذي بغض النظر عن وضع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. مع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن الرضاعة الطبيعية ، فقط استشيري طبيبًا حول مسار العمل الأفضل ".
في أي من الحالتين المذكورتين ، من الحكمة دائمًا أن يتم علاجهم في أقرب وقت ممكن ، مهما كان الأمر غير مريح بالنسبة لك أو للطفل ، لأن هذه الحالات إذا تركت دون علاج ، ستتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى المزيد مضاعفات في المستقبل.
يوصى دائمًا بزيارة طبيب الغدد الصماء إذا كانت الأم تواجه صعوبة في إدارة مرض السكري. ومع ذلك ، نحتاج إلى التأكيد على حقيقة أن المرأة المصابة بالسكري التي ترضع طفلها لن ترث مرض السكري على طفلها. يعتمد تطوير مرض السكري تمامًا على علم الوراثة ونوع نمط الحياة الذي يقودونه.