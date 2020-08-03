AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. هل البنج له مخاطر على الطفل أثناء الرضاعة؟

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت  مجلة Anesthesia إرشادات جديدة في أعقاب الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي تم عقده بين 1 و7 أغسطس، حيث تبدأ الرضاعة من أول ساعة بعد ولادة الطفل، وتنص المبادئ التوجيهية الجديدة التي نشرتها جمعية أطباء التخدير على أن الرضاعة الطبيعية آمنة بعد أن تخضع الأم للتخدير، بمجرد أن تكون في حالة تأهب وقادرة على الرضاعة.

يقول المؤلفون، بمن فيهم دكتور مايك كينسيلا: ونقلت عن لجنة سلامة جمعية التخدير قوله: "بالنسبة لجميع هذه الأدوية تقريبًا، لا يوجد دليل على التأثيرات على الرضاعة الطبيعية".

ومع ذلك، يجب استخدام الأدوية مثل المواد الأفيونية والبنزوديازيبينات بحذر، خاصة بعد الجرعات المتعددة وفي الأطفال حتى سن ستة أسابيع (تصحيحها لعمر الحمل).

"في هذه الحالة، يجب ملاحظة الرضيع بحثًا عن علامات النعاس غير الطبيعي والاكتئاب التنفسي ، خاصة إذا كانت المرأة تظهر عليها أيضًا علامات التخدير. الأساليب التي تقلل من استخدام المواد الأفيونية هي الأفضل للمرأة المرضعة. 

وأضافوا أن التخدير الموضعي والإقليمي له فوائد في هذا الصدد، كما أنه أقل تدخلا في قدرة المرأة على رعاية طفلها.

وتنص المبادئ التوجيهية أيضًا على أن المرأة يجب أن تخضع لعملية جراحية نهارية بشكل مثالي، ويجب أيضًا أن يكون لديها شخص بالغ مسؤول يمكنه البقاء معها خلال الـ 24 ساعة الأولى. وكتب المؤلفون: "يجب أن تكون حذرة في النوم المشترك ، أو النوم أثناء إطعام الرضيع على كرسي، لأنها قد لا تكون مستجيبة كالمعتاد".

"باختصار، تتطلب الجوانب الدوائية للتخدير والتخدير القليل من التغيير لدى النساء المرضعات. ومع ذلك، فإن الرعاية الداعمة للمرأة في الفترة المحيطة بالجراحة، والنصيحة الدقيقة، ستضمن الحد الأدنى من الاضطراب لهذا الجزء المهم من رعاية الأطفال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى الأمهات ابني مش بيشبع.. احترسي.. أسباب تؤدي لضعف حليب الثدي

ترشيحاتنا

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .. قائمة الاوائل تضم فوق الـ30 طالبا.. درجات الرأفة تنقذ الآلاف.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي .. والتعليم: كله اخد حقه

بعد القصف الإسرائيلي على غزة.. أول رد من حماس

عقار جديد لعلاج كورونا يدخل التجارب السريرية

إيرادات هزيلة لفيلم بنات ثانوي

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

فيديوجراف.. كيف تكتشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

مصر دي ولا أوروبا.. 40 صورة ترصد جمال ميدان التحرير بعد تطويره

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها