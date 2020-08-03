الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. هل البنج له مخاطر على الطفل أثناء الرضاعة؟

نشرت مجلة Anesthesia إرشادات جديدة في أعقاب الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي تم عقده بين 1 و7 أغسطس، حيث تبدأ الرضاعة من أول ساعة بعد ولادة الطفل، وتنص المبادئ التوجيهية الجديدة التي نشرتها جمعية أطباء التخدير على أن الرضاعة الطبيعية آمنة بعد أن تخضع الأم للتخدير، بمجرد أن تكون في حالة تأهب وقادرة على الرضاعة





يقول المؤلفون، بمن فيهم دكتور مايك كينسيلا: ونقلت عن لجنة سلامة جمعية التخدير قوله: "بالنسبة لجميع هذه الأدوية تقريبًا، لا يوجد دليل على التأثيرات على الرضاعة الطبيعية".





ومع ذلك، يجب استخدام الأدوية مثل المواد الأفيونية والبنزوديازيبينات بحذر، خاصة بعد الجرعات المتعددة وفي الأطفال حتى سن ستة أسابيع (تصحيحها لعمر الحمل).





"في هذه الحالة، يجب ملاحظة الرضيع بحثًا عن علامات النعاس غير الطبيعي والاكتئاب التنفسي ، خاصة إذا كانت المرأة تظهر عليها أيضًا علامات التخدير. الأساليب التي تقلل من استخدام المواد الأفيونية هي الأفضل للمرأة المرضعة.





وأضافوا أن التخدير الموضعي والإقليمي له فوائد في هذا الصدد، كما أنه أقل تدخلا في قدرة المرأة على رعاية طفلها.





وتنص المبادئ التوجيهية أيضًا على أن المرأة يجب أن تخضع لعملية جراحية نهارية بشكل مثالي، ويجب أيضًا أن يكون لديها شخص بالغ مسؤول يمكنه البقاء معها خلال الـ 24 ساعة الأولى. وكتب المؤلفون: "يجب أن تكون حذرة في النوم المشترك ، أو النوم أثناء إطعام الرضيع على كرسي، لأنها قد لا تكون مستجيبة كالمعتاد".





"باختصار، تتطلب الجوانب الدوائية للتخدير والتخدير القليل من التغيير لدى النساء المرضعات. ومع ذلك، فإن الرعاية الداعمة للمرأة في الفترة المحيطة بالجراحة، والنصيحة الدقيقة، ستضمن الحد الأدنى من الاضطراب لهذا الجزء المهم من رعاية الأطفال".