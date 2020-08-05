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مرأة

لا ينقلون العدوى| حقيقة إصابة المتعافين مجددا بـ فيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:59 م
حقيقة اصابة المتعافين
حقيقة اصابة المتعافين مرة اخرى بـ فيروس كورونا
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثين في وايتهول، انه لا يجب على الناجين من فيروس كورونا التاجي كوفيد 19 أن يعزلوا أنفسهم، وذلك إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس وعلاماته.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان هناك ادلة على ان اعراض فيروس كورونا كوفيد 19 لا يمكنها ان تعاود الإصابة بين المتعافين مرة أخرى، وإن ظهرت عليهم أعراض الفيروس بعد عدة أشهر لا ينقلون العدوى للآخرين.



وتابع الباحثون، ان الناجين من فيروس كورونا المستجد لا يمكن ان ينقلوا العدوى للآخرين؛ حيث يمكن ان تظهر الأعراض بعد اسابيع من شفائهم، وذلك لأنه يمكن ان تكون آثار الفيروس مازالت في أجسامهم.


وأشار الباحثون، إلى لا يوجد دراسة تؤكد ان فيروس كورونا يمكن ان يصيب الشخص مرة اخرى بعد التعافي من فيروس كورونا، حيث ان الأشخاص الذين أصيبوا غالبا ما تكون أجسامهم محصنة من الفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضحت نتائج الدراسة، ان الأشخاص الذين أصيبوا مسبقا بـ فيروس كورونا المستجد قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى مرة اخرى، وذلك إذا كانت لديهم أجسام مضادة واختبارات سلبية تجاه الفيروس نفسه. 


وتعتبر الأجسام المضادة هي المواد التي ينتجها الجهاز المناعي والتي تخزن ذكريات عن كيفية محاربة فيروس معين، ويمكن أن يستغرق المرضى عدة أسابيع لتطوير ما يكفي من الأجسام المضادة للكشف عنها في الاختبار.


وأكد الباحثون، أن هذا يشير إلى أن المرضى قد واجهوا بالفعل أسوأ جزء من فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي يعتقد أنهم الأكثر للعدوى، فقد تكون أجسامهم في الوقت نفسه تحصل على الأجسام المضادة. 
حقيقة اصابة المتعافين مرة اخرى بـ فيروس كورونا حقيقة اصابة المتعافين مرة اخرى بـ فيروس كورونا
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