لا ينقلون العدوى| حقيقة إصابة المتعافين مجددا بـ فيروس كورونا

وتعتبر الأجسام المضادة هي المواد التي ينتجها الجهاز المناعي والتي تخزن ذكريات عن كيفية محاربة فيروس معين، و

يمكن أن يستغرق المرضى عدة أسابيع لتطوير ما يكفي من الأجسام المضادة للكشف عنها في الاختبار.