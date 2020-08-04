اتحاد أطباء ألمانيا: موجة ثانية من فيروس كورونا تحدث بالفعل

ذكر الاتحاد الألماني للأطباء أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، التي يخشى الكثيرون قدومها، تحدث بالفعل.

وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا - في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج) الألمانية اليوم الثلاثاء - "نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة".





وأضافت يونا "أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد، ووفق ذلك فهناك خطر أن يتم تبديد النجاحات التي أحرِزت حتى الآن؛ نظرا لشعور المواطنين بالرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية".





وأوضحت أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مشيرة إلى أنه على النقيض من الموجة الأولى، لا يجب إخلاء الأسِرة في المستشفيات بوجه عام لحالات كورونا في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة.





ولفتت إلى أنه من الناحية العملية سيجرى تخصيص عدد أقل من أسرة العناية المركزة في المرحلة الأولى، وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة.. منوهة بأنه جار توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة.





وأشارت إلى أن العملية تستمر خطوة بخطوة حتى يتم استنفاد جميع إمكانات العناية المركزة المتاحة لمرضى كورونا في أعلى مرحلة إنذار وتوسع.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 879 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 211 ألفا و281 حالة.



