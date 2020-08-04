AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتحاد أطباء ألمانيا: موجة ثانية من فيروس كورونا تحدث بالفعل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكر الاتحاد الألماني للأطباء أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، التي يخشى الكثيرون قدومها، تحدث بالفعل.
وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا - في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج) الألمانية اليوم الثلاثاء - "نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة".

وأضافت يونا "أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد، ووفق ذلك فهناك خطر أن يتم تبديد النجاحات التي أحرِزت حتى الآن؛ نظرا لشعور المواطنين بالرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأوضحت أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مشيرة إلى أنه على النقيض من الموجة الأولى، لا يجب إخلاء الأسِرة في المستشفيات بوجه عام لحالات كورونا في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة.

ولفتت إلى أنه من الناحية العملية سيجرى تخصيص عدد أقل من أسرة العناية المركزة في المرحلة الأولى، وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة.. منوهة بأنه جار توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة.

وأشارت إلى أن العملية تستمر خطوة بخطوة حتى يتم استنفاد جميع إمكانات العناية المركزة المتاحة لمرضى كورونا في أعلى مرحلة إنذار وتوسع.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 879 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 211 ألفا و281 حالة.

Advertisements

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. نتيجة الثانوية العامة 2020.. وفاة نائب الشرقية.. السودان يطالب بحسم مفاوضات سد النهضة

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

لماذا نصلي ؟.. 17 سببا لا يعرفه الكثيرون

مراهق يفقد والديه بفارق 4 أيام بسبب وباء كورونا.. تفاصيل مؤثرة

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

التعليم: أكثر من طالب حصلوا على 410 في علمي علوم معظمهم من أسيوط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

نتيجة الثانوية العامة 2020 | إعلان قائمة الأوائل عبر هذا الرابط

تراجع عالمي ومستقر محلي.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2020

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا