منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

عرضت فضائية ، الان ، فيديو افادت فيه منظمة الصحة العالمية تنهي وضع الأساس لتحديد منشأ كورونا .





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تطور ملفت حول ملف إنتشار فيروس كورونا من الصين الى العالم ، أن فريقها الذي يبحث في منشأ تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 أنهى مهمته في مناطق الصين، حيث تستعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة لنشر مجموعة أكبر من الخبراء والمختصين في منطقة التفشي المشتبه بها وهي مدينة ووهان الصينية .





يأتي التقرير والكشف عن مضمون الوثائق في وقت تتعرض فيه منظمة الصحة لانتقادات بسبب إدارة ملف تفشي كورونا،

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الفريق الدولي" سينتشر في ووهان، المدينة التي يُعتقد أن الجائحة بدأت فيها أواخر العام الماضي وتحديدا في شهر دسمبر مضيفا أن منظمة الصحة العالمية والصين صاغتا "الاختصاصات"، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن "الفريق الطليعي لمنظمة الصحة العالمية الذي سافر إلى الصين أنهى الآن مهمته في وضع الأساس لمزيد من الجهود المشتركة لتحديد منشأ الفيروس. وستبدأ الدراسات الوبائية في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للعدوى للحالات المبكرة التي سُجلت في البلاد". و أن "الأدلة والفرضيات" الناتجة عن العمل "ستمهد الطريق إلى مزيد من الدراسات على الأمد الطويل".

تأتى هذه التصريحات في خضم ارتفاع حصيلة الإصابة بالجائحة في الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والهند، وبينما يسعى محققون إلى توضيح منشأ الفيروس وكيف انتقل من الحيوانات إلى البشر أواخر العام الماضي.

وقال الدكتور مايكل ريان، رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أنه سيتم تقييم الدراسات التي يجب إجراؤها والبيانات التي يجب جمعها. موضحا أن الفريق الطليعي المكون من شخصين لم يَعُد من الصين، ولم يتم "استجوابه" حتى الآن.

كما قال "إن الطريقة الحقيقية هي الذهاب إلى التجمعات البشرية التي حدثت أولا ثم العودة بشكل منهجي بحثا عن الإشارة الأولى التي تم من خلالها عبور حاجز الأنواع الحيوانية إلى البشرية. و بمجرد أن ُيُفهَم أين تم اختراق الحاجز، فبإمكان الباحثين لانتقال إلى الدراسات بطريقة أكثر منهجية من ناحية الحيوان".

المكتب الصحفي التابع لمنظمة الصحة العالمية، لم يقدم بعد المؤتمر الصحفي، تفاصيل حول الاختصاصات ولم يقل ما إذا كان سيتم نشرها للجمهور بشكل علني ، وكذلك لم يشر إلى حجم الفريق الدولي أو متى يمكن إرساله إلى الصين.

وقالت المنظمة إن أعضاء الفريق أجروا "مناقشات مكثفة" مع نظرائهم الصينيين خلال الزيارة التي استغرقت مدة 3 أسابيع، وأجروا مناقشات معمقة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة مع علماء الفيروسات وعلماء آخرين في مدينة ووهان - بما في ذلك معهد ووهان للفيروسات.

وسبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر نيسان أبريل الماضي أنه رأى أدلة تدعم النظرية القائلة بأن معهد ووهان للفيروسات هو أصل الفيروس.

من جانبها كشفت وكالة اسوشيتد برس الاميركية، عن وثائق تدل على تعمد الصين اخفاء معلومات كثيرة حول فيروس كورونا من بينها الشفرة الوراثية التي فككتها مبكرًا، فيما تبين ان منظمة الصحة العالمية “ ُأجبرت” على مجاملة الصين في محاولة للتمكن من الحصول على معلومات اضافية من قبل الاخيرة .



