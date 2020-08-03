6 أنواع مختلفة لأعراض فيروس كورونا المستجد

تختلف أعراض فيروس كورونا من شخص لآخر ومن الممكن عدم ظهور أعراض فيروس كورونا على الشخص الحامل للفيروس ويتم انتقاله من شخص لآخر دون معرفة.
ووفقا لموقع healthline حدد الباحثون 6 أنواع من أعراض فيروس كورونا:
شبيهة بالإنفلونزا بدون حمى: الصداع ، فقدان الرائحة، آلام العضلات، السعال، التهاب الحلق، ألم الصدر، ولا حمى.
يشبه الإنفلونزا مع الحمى: الحمى، فقدان الشهية، الصداع، فقدان الرائحة، التهاب الحلق، بحة في الصوت.
الجهاز الهضمي: الإسهال والصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال.
مستوى شديد التعب: التعب، والصداع ، وفقدان الرائحة، والسعال، والحمى، وبحة في الصوت، وآلام في الصدر.
مستوى شديد الارتباك: الارتباك، الصداع، فقدان الرائحة، فقدان الشهية، السعال، الحمى، بحة في الصوت، التهاب في الحلق، آلام في الصدر، تعب، آلام في العضلات.
البطن والجهاز التنفسي: ضيق التنفس، الإسهال، آلام البطن، الصداع، فقدان الرائحة، فقدان الشهية، السعال، الحمى، البحة، التهاب الحلق، آلام الصدر، التعب، الارتباك، آلام العضلات.
ووفقا لموقع healthline حدد الباحثون 6 أنواع من أعراض فيروس كورونا:
شبيهة بالإنفلونزا بدون حمى: الصداع ، فقدان الرائحة، آلام العضلات، السعال، التهاب الحلق، ألم الصدر، ولا حمى.
يشبه الإنفلونزا مع الحمى: الحمى، فقدان الشهية، الصداع، فقدان الرائحة، التهاب الحلق، بحة في الصوت.
الجهاز الهضمي: الإسهال والصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال.
مستوى شديد التعب: التعب، والصداع ، وفقدان الرائحة، والسعال، والحمى، وبحة في الصوت، وآلام في الصدر.
مستوى شديد الارتباك: الارتباك، الصداع، فقدان الرائحة، فقدان الشهية، السعال، الحمى، بحة في الصوت، التهاب في الحلق، آلام في الصدر، تعب، آلام في العضلات.
البطن والجهاز التنفسي: ضيق التنفس، الإسهال، آلام البطن، الصداع، فقدان الرائحة، فقدان الشهية، السعال، الحمى، البحة، التهاب الحلق، آلام الصدر، التعب، الارتباك، آلام العضلات.