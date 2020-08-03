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مرأة

دراسة: الإنسان ينقل كورونا للقطط والكلاب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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رشا عوني
مازال الباحثون يجرون دارساتهم وابحاثهم عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، وكشفت دراسة أجريت مؤخرا في إيطاليا أن الإنسان يمكن أن ينقل عدوى فيروس كورونا للحيوانات المنزلية التي يربيها مثل الكلاب والقطط.

وبحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد أجرى باحثون في شمال إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا دراسة حول هذا الأمر، وشملت 540 كلبا و277 قطة كانت تعيش في منازل بها مصابين بكورونا. 

واكتشف الباحثون خلال الدراسة أن 3.4% من الكلاب و3.9% من القطط كونت أجساما مضادة للفيروس .

وقال رئيس معهد "فريدريش لوفر" الألماني لصحة الحيوان، توماس ميتنلايتر، أن نتائج الدراسة ليست مفاجئة، وقال: "إنها تؤكد ما نعرفه بالفعل... نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات"، مضيفا أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي للمعهد بأن الكلاب أو القطط لا تلعب حتى الآن دورا في نشر فيروس كورونا المستجد، وأوضح أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص لآخر.
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