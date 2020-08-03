دراسة: الإنسان ينقل كورونا للقطط والكلاب

مازال الباحثون يجرون دارساتهم وابحاثهم عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، وكشفت دراسة أجريت مؤخرا في إيطاليا أن الإنسان يمكن أن ينقل عدوى فيروس كورونا للحيوانات المنزلية التي يربيها مثل الكلاب والقطط.





وبحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد أجرى باحثون في شمال إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا دراسة حول هذا الأمر، وشملت 540 كلبا و277 قطة كانت تعيش في منازل بها مصابين بكورونا.





واكتشف الباحثون خلال الدراسة أن 3.4% من الكلاب و3.9% من القطط كونت أجساما مضادة للفيروس .



