ما هى متلازمة ما بعد كورونا ؟.. خبراء دوليون يوضحون

مع استمرار و تفشي فيروس كورونا ، الذى أدى إلى إصابات ملايين ووفاة ألاف الأشخاص حول العالم، فلابد من أن نعرف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 سوف يتحملون عواقب صحية طويلة الأمد تسمى متلازمة ما بعد كورونا.
وكشف موقع healthline، أن قد تكون متلازمة ما بعد كورونا مرتبطة بالسيتوكينات التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي وتؤثر على الدماغ،
يمكن أن يسبب COVID-19 مرضًا حادًا قد يستغرق أسابيع للتغلب عليه حتى بعد النجاة من العدوى الأولية يعاني بعض الأشخاص من أعراض مستمرة.
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بعد ستة أشهر من تحديد المرض لأول مرة ، يتعرف الخبراء على آثاره على المدى الطويل، ويتسبب فيروس كورونا في تلف القلب ، ومشاكل عصبية تشمل السكتة الدماغية ، وتلف الرئة.
قال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو فرقة عمل البيت الأبيض للفيروس التاجي ، مؤخرًا عن نتيجة أخرى قد تكون مزعجة للعدوى:ضباب الدماغ والإرهاق وصعوبة التركيز" . "لذلك هذا شيء نحتاج حقًا إلى النظر فيه بجدية لأنه قد يكون متلازمة ما بعد الفيروس المرتبطة بـ COVID-19."
ما هي متلازمة ما بعد الفيروسية بعد COVID-19؟
تسمى هذه الحالة بالالتهاب العضلي النخاعي، "نحن نرى هذا مع أي فيروس ، وهو في الأساس إرهاق غير مبرر ومستمر ومتكرر.
أخبرت الدكتورة دونا كيسي ، الباطنة في مستشفى تكساس الصحي، "يمكننا الآن أن نرى تشوهات موثقة في الجهاز العصبي ، والمناعة ، والأيض لذا فنحن نرى حالات شاذة في الحالات الثلاثة التي تخلق التهاب الدماغ والنخاع العضلي العضلي. "
وأضافت أنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص في جميع الأعمار ، ولكن إذا كنت أكبر سنًا ولديك مشاكل صحية أخرى ، فيمكن أن يكون لها تأثير أكثر.
أكدت كيسي أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ما بعد فيروس كورونا يتحسنون بمرور الوقت، نحن لسنا في علامة ستة أشهر لـ COVID ، لكن مرضي في المستشفى ، أرى الكثير منهم مرة واحدة في الأسبوع ، ويمكنني رؤيتهم يتحسنون."
علاج متلازمة ما بعد الفيروس
قال الدكتور مينه نغي ، طبيب باطني في مستشفى تكساس هاريس: "يركز العلاج على الطمأنينة والرعاية الذاتية والسيطرة على الأعراض" .
وأضاف نغي: "يتم معالجة اضطرابات النوم من خلال إجراءات النظافة الصحية بداية أطفئ الأضواء في غرفة النوم ليلًا ، ولا يوجد تلفزيون في السرير ، وحاول ألا تكون نشطًا جدًا في السرير مثل محاولة قراءة جهاز لوحي وفي بعض الأحيان يتم استخدام أدوية النوم أو حتى مضادات الاكتئاب منخفضة الجرعة للمساعدة في النوم وأشار إلى أن التأمل واليوجا قد تكون فعالة أيضًا في علاج متلازمة ما بعد كورونا.
أكد نغي أنه يتم معالجة مشاكل الألم ، ولكن في بعض الأحيان يمكن استخدام العلاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وممارسة الرياضة. "كما تم تجربة الوخز بالإبر والتدليك."
وأوضح الدكتور روبرت جلاتر ، طبيب الطوارئ بمستشفى لينوكس هيل في نيويورك ، أن تراكم التهابات السيتوكينات الجهاز العصبي المركزي يمكن أن يؤدي إلى أعراض ما بعد فيروس كورونا ، خاصة عندما يعبرون الحاجز الدموي الدماغي .
وأضاف جلاتر "نتيجة السيتوكينات المؤيدة للالتهابات التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي في منطقة ما تحت المهاد" منطقة ما تحت المهاد هي منطقة في الدماغ تساعد على تنظيم درجة الحرارة ، والتحكم في إفراز الهرمون ، والتحكم في الشهية بين وظائف أخرى.
قال جلاتر ، "نتيجة السيتوكينات التي تعبر حاجز الدم في الدماغ ، يمكن أن تؤدي إلى" خلل وظيفي مستقل مثل الحمى الشديدة ، والتشوهات في دورة النوم و الاستيقاظ ، والتشوهات المعرفية ، والتعب الشديد.
وأكد أن هذا يشبه ما حدث خلال تفشي السارس في 2002-2003. قد تستمر نسبة من مرضى COVID-19 في تطوير متلازمة ما بعد كورونا.