ما هى متلازمة ما بعد كورونا ؟.. خبراء دوليون يوضحون

يمكن أن يسبب COVID-19 مرضًا حادًا قد يستغرق أسابيع للتغلب عليه حتى بعد النجاة من العدوى الأولية يعاني بعض الأشخاص من أعراض مستمرة.





اقرأ إيضا..





بعد ستة أشهر من تحديد المرض لأول مرة ، يتعرف الخبراء على آثاره على المدى الطويل، ويتسبب فيروس كورونا في تلف القلب ، ومشاكل عصبية تشمل السكتة الدماغية ، وتلف الرئة.





قال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو فرقة عمل البيت الأبيض للفيروس التاجي ، مؤخرًا عن نتيجة أخرى قد تكون مزعجة للعدوى: ضباب الدماغ والإرهاق وصعوبة التركيز" . "لذلك هذا شيء نحتاج حقًا إلى النظر فيه بجدية لأنه قد يكون متلازمة ما بعد الفيروس المرتبطة بـ COVID-19."









ما هي متلازمة ما بعد الفيروسية بعد COVID-19؟

تسمى هذه الحالة بالالتهاب العضلي النخاعي، "نحن نرى هذا مع أي فيروس ، وهو في الأساس إرهاق غير مبرر ومستمر ومتكرر.





أخبرت الدكتورة دونا كيسي ، الباطنة في مستشفى تكساس الصحي، "يمكننا الآن أن نرى تشوهات موثقة في الجهاز العصبي ، والمناعة ، والأيض لذا فنحن نرى حالات شاذة في الحالات الثلاثة التي تخلق التهاب الدماغ والنخاع العضلي العضلي. "





وأضافت أنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص في جميع الأعمار ، ولكن إذا كنت أكبر سنًا ولديك مشاكل صحية أخرى ، فيمكن أن يكون لها تأثير أكثر.





أكدت كيسي أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ما بعد فيروس كورونا يتحسنون بمرور الوقت، نحن لسنا في علامة ستة أشهر لـ COVID ، لكن مرضي في المستشفى ، أرى الكثير منهم مرة واحدة في الأسبوع ، ويمكنني رؤيتهم يتحسنون."