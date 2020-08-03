عقار جديد لعلاج كورونا يدخل التجارب السريرية

أعلنت شركات أدوية، أمس الأحد، عن تعافي مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد 3 أيام فقط عقب تناولهم علاج RLF-100.





وحصلت شركة "ريليف ثيرابيوتيكس" ومقرها جنيف، على حق استخدام هذا العقار من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يونيو الماضي، عقب تطويره مع شركة نيورو أر أكس.





ومنح هذا الحق الشركة في استخدام الدواء على الحالات المصابة بأزمات في الجهاز التنفسي.





وأثناء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للعلاج الجديد، تم استخدامه على أساس طارئ على 70 مريضا كانوا في مرحلة حرجة.





وقالت الشركتان في بيان مشترك، إن التقرير الأولي للاستخدام الطارئ للعلاج أظهر تعافيا سريعا، كما أوضح أطباء مستشفى هيوستن ميثوديست.



