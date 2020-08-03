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منوعات

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذرت منظمة الصحة العالمية  من أن جائحة فيروس كورونا المستجد من المحتمل أن يكون طويلا، وستكون آثار ذلك محسوسة في المستقبل بعد أن اجتمعت لجنة الطوارئ لتقييم الأزمة بعد ستة أشهر من دق ناقوس الخطر الدولي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان ، إن اللجنة سلطت الضوء على المدة الطويلة المتوقعة لوباء كوفيد -19 ، وحذرت من خطر إرهاق الاستجابة بالنظر إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على البلدان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد اجتمعت اللجنة للمرة الرابعة حول أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد نصف عام من إعلانها في 30 يناير لحالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، وهو أعلى مستوى من الإنذار لدى منظمة الصحة العالمية.
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وقالت عقب الاجتماع تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم مستوى المخاطر العالمي لـ "كوفيد -19 " على أنه مرتفع للغاية، وأفادت حصيلة من مصادر رسمية جمعتها وكالة فرانس برس أن الفيروس المستجد قتل 680 ألف شخص على الأقل وأصاب 17.6 مليون على الأقل منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي.


وحثت لجنة منظمة الصحة العالمية على تقديم توجيه عملي ودقيق حول إدارة COVID-19 للحد من مخاطر إرهاق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، كما حثت اللجنة منظمة الصحة العالمية على دعم البلدان في الاستعداد لنشر العلاجات واللقاحات المثبتة.

كما أمرت اللجنة بسرعة البحث في المجهول الحرج المتبقي للفيروس ، مثل المصدر الحيواني للمرض و الحيوانات الناقلة للفيروس، ودعات إلى تحسين فهم علم الأوبئة وشدة COVID-19 ، بما في ذلك آثاره الصحية على المدى الطويل.

وأرادت اللجنة إلقاء مزيد من الضوء على ديناميكيات الفيروس ، مثل طرق انتقال العدوى ، والتساقط ، والطفرات المحتملة ؛ الحصانة وربط الحماية.

و قال رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إن آثار الوباء ستكون طويلة الأمد، فالوباء هو أزمة صحية لمرة واحدة في القرن ، وستمتد آثارها لعقود قادمة.

وحذرت اللجنة الدول من إعداد أنظمتها الصحية للتعامل مع الأنفلونزا الموسمية وتفشي الأمراض الأخرى إلى جانب فيروس كورونا.

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