المكسيك تعلن ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا

أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لتصل إلى ما يقرب من 440 ألف إصابة إلى جانب تسجيل 47 ألف و746 حالة وفاة.





وكانت أعلنت المكسيك أعلنت أمس الأحد، ارتفاعا قياسيا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، سجلت المكسيك 9556 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ،24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 434.193 شخصا.





كما سجلت المكسيك 784 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 47.472 شخصا.





وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين على الأرجح أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.