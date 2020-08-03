AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اتجاهات جديدة للموضة بعد انتشار فيروس كورونا بالعالم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
مع تأثير جائحة فيروس كورونا على سلوك المستهلكين ومسارات الشراء، تظهر اتجاهات الموضة الجديدة الآن في جميع أنحاء العالم.

وحللت منصة Lyst العالمية للبحث عن الأزياء سلوكيات التسوق لأكثر من تسعة ملايين شخص شهريًا، على مدى ثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو.

ووفقًا لتقرير مؤشر Lyst 2020، أصبحت الأحذية الرياضية والصنادل وأقنعة الوجه هي أكثر خيارات الموضة شعبية الآن.

وفقًا للتقرير، أصبحت Nike الآن العلامة التجارية الأكثر سخونة في جميع أنحاء العالم، لتحل محل علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة Off-White لتحتل المركز الأول.

وأشار التقرير إلى أن العلامة التجارية ترجع نجاحها ليس فقط إلى زيادة الطلب عليها بنسبة 106 في المائة على ملابس النوم.


وفقًا للتقرير، أصبحت Nike الآن العلامة التجارية الأكثر سخونة في جميع أنحاء العالم، لتحل محل علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة Off-White لتحتل المركز الأول.

وأشار التقرير إلى أن العلامة التجارية ترجع نجاحها ليس فقط إلى زيادة الطلب على ملابس النوم بنسبة 106 في المائة ولكن أيضًا كيف استجابت للعنصرية مؤخرًا في أعقاب مقتل جورج فلويد.

من بين أفضل العلامات التجارية الأخرى لهذا الربع، تلي نايك، أوف وايت، غوتشي، بالينكياغا، برادا، سانت لوران، فيرساتشي، بربري، فندي وبوتيغا فينيتا.

وقد تعهدت العديد من هذه العلامات التجارية إما بالتبرعات من أجل العدالة الاجتماعية أو ساهمت في جهود الإغاثة وسط الوباء.

أما بالنسبة لاتجاهات التسوق الفردية، فقد برز صندل بيركنستوك في أريزونا للنساء باعتباره المنتج الأكثر شعبية. في غضون ذلك، زادت نسبة البحث عن الأحذية المريحة بنسبة 225 في المائة ، حسبما أفادت "إندبندنت".

تضمنت أهم المنتجات للرجال قناع الوجه أوف وايت ، يليه زوج من الأحذية بيركنستوك المصمم من قبل برونيلو كوسينيللي. إلى جانب ذلك ، وصلت الأحذية الرياضية من Asics و Off-White و Nike إلى أفضل 10 منتجات في فئة الرجال، جنبًا إلى جنب مع بنطال من القطن Yeezy وقبعة البيسبول Gucci وكارديجان JW Anderson.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس مع كورونا ؟

تفاصيل اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرقمية في باريس.. ديور تستخدم تصميمات مصغرة.. وشانيل تعتمد التطريزات المتكلفة.. وأجانوفيتش تستخدم مانيكانات بدون وجه

كيف أصبحت أقنعة الوجه إكسسوارات الموضة

سيارات Jeep تفوز بنصيب الأسد في جوائز مجلة OFF ROAD للعام الجاري

بعد مجمع السينمات| طلعت مصطفى توقع عقدًا مع"ماكس"لافتتاح فرعه بـ أوبن اير مول مدينتي

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. زمردة تعترف بممارسة الرذيلة في السيارات.. مليون جنيه تثير الخلاف بين محمود علاء والزمالك.. اشتعال أزمة تيك توك

حكم ارتداء المايوه البوركيني.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

بعد قرار التعايش مع كورونا.. دولة تتراجع وتعيد فرض الحجر الصحي

فيديوجراف.. بدء التطعيم ضد فيروس كورونا خلال أكتوبر

تعانى من غرغرينا بالوجه.. الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ أسماء وتبدأ العلاج

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .. قائمة الاوائل تضم فوق الـ30 طالبا.. درجات الرأفة تنقذ الآلاف.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي .. والتعليم: كله اخد حقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية