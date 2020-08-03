اتجاهات جديدة للموضة بعد انتشار فيروس كورونا بالعالم

مع تأثير جائحة فيروس كورونا على سلوك المستهلكين ومسارات الشراء، تظهر اتجاهات الموضة الجديدة الآن في جميع أنحاء العالم.







وحللت منصة Lyst العالمية للبحث عن الأزياء سلوكيات التسوق لأكثر من تسعة ملايين شخص شهريًا، على مدى ثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو.





ووفقًا لتقرير مؤشر Lyst 2020، أصبحت الأحذية الرياضية والصنادل وأقنعة الوجه هي أكثر خيارات الموضة شعبية الآن.







وفقًا للتقرير، أصبحت Nike الآن العلامة التجارية الأكثر سخونة في جميع أنحاء العالم، لتحل محل علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة Off-White لتحتل المركز الأول.





وأشار التقرير إلى أن العلامة التجارية ترجع نجاحها ليس فقط إلى زيادة الطلب عليها بنسبة 106 في المائة على ملابس النوم.









وفقًا للتقرير، أصبحت Nike الآن العلامة التجارية الأكثر سخونة في جميع أنحاء العالم، لتحل محل علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة Off-White لتحتل المركز الأول.





وأشار التقرير إلى أن العلامة التجارية ترجع نجاحها ليس فقط إلى زيادة الطلب على ملابس النوم بنسبة 106 في المائة ولكن أيضًا كيف استجابت للعنصرية مؤخرًا في أعقاب مقتل جورج فلويد.





من بين أفضل العلامات التجارية الأخرى لهذا الربع، تلي نايك، أوف وايت، غوتشي، بالينكياغا، برادا، سانت لوران، فيرساتشي، بربري، فندي وبوتيغا فينيتا.





وقد تعهدت العديد من هذه العلامات التجارية إما بالتبرعات من أجل العدالة الاجتماعية أو ساهمت في جهود الإغاثة وسط الوباء.





أما بالنسبة لاتجاهات التسوق الفردية، فقد برز صندل بيركنستوك في أريزونا للنساء باعتباره المنتج الأكثر شعبية. في غضون ذلك، زادت نسبة البحث عن الأحذية المريحة بنسبة 225 في المائة ، حسبما أفادت "إندبندنت".



