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منوعات

بالفيديو.. عروض الأزياء في زمن كورونا بدون عارضات أو ثياب من قماش

الأحد 24/مايو/2020 - 05:36 م
عارضة أزياء
عارضة أزياء
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أماني إبراهيم
تعتمد عروض الأزياء على حضور عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد منهم عارضات الأزياء ومندوبي الشركات وغيرهم، ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومخاطر التجمعات، تبادر إلى مصممي الأزياء سؤال واحد وهو كيفية إقامة عروض ازياء بدون عارضات لعدم إصابتهن بالفيروس المستجد ؟

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، فإنهم واجهوا العديد من المشاكل التي قد تعيق طبيعة عملهم، ومنها كيفية إنشاء خط إنتاج بدون مواد حقيقية، وذلك للتكيف مع الفيروس كغيرها من الشركات حول العالم.


ووجد مجموعة من المتخصصين في التصميم ثلاثي الأبعاد، الإجابة، وهي استبدال عارضات الأزياء البشر بعارضات أزياء ثلاثيات الأبعاد، بطريقة رقمية، ليستبدل مصممي الأزياء طريقتهم المعتادة بعرض الأزياء بأخرى اكثر حداثة.

وابتكرت هذه الفكرة الفنانة البريطانية هاربيت ديفي، من مجموعة ديجي جي إكس إل، وهي إحدى شركات البرمجة الرقمية التي تتيح تصميم فتيات بطريقة فنية تكاد تشبه العارضات الحقيقيات بدقة شديدة من التصميم والأبعاد والرسوم المتحركة.

وكان قد تأثر مجال تصميم وعرض الأزياء بأزمة فيروس كورونا المستجد، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة حول العالم، واحتمالية تعرض فريق العمل من مصممين وعارضين ومنفذين لخطر الإصابة.

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