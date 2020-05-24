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منوعات

طبيب يصدم الشعب الإنجليزى.. عقار كورونا البريطاني ناجح بنسبة 50%

الأحد 24/مايو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعتبر بريطانيا واحدة من ضمن 8 دول حول العالم قامت بتجارب معملية ناجحة إلى حد ما لإنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا أو على الأقل تقوية المناعة لمقاومة الفيروس. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن طبيبا من جامعة أوكسفورد صدم الجميع بحقيقة مؤسفة أن علاج فيروس كورونا الذي تعمل عليه الحكومة نسبة نجاحه في القضاء على الفيروس 50%. 

في البداية، ظن الجميع أن ذلك العقار هو المنتظر الذي سيعالج البريطانيين من الفيروس وينهي ذلك الكابوس، بعد نجاحه في البداية على القرود في المعامل. 

لكن خرج الطبيب يوضح أنه "من الأمانة العلمية إخبار الجميع أن ذلك العقار ناجح بنسبة 50%، فلا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل ولن ينقذ الحالات الحرجة، فعلينا جميعا أصحاء أو مرضى تقوية جهاز المناعة". 

جدير بالذكر أن الأطباء يعتقدون أن اللقاح سينجح بنسبة 80% بحلول فصل الخريف مع استمرار التجارب العلمية لتطوير اللقاح. 
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