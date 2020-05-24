القبض زوجين ايرانيبن بسبب تبادل القبلات على فيسبوك

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شاب وفتاة من ممارسي إحدى الرياضات بسبب نشر صورة غير لائقة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، ألقت اشرطة الإيرانية القبض على اثنين من لاعبي الباركور في إيران، بعد أن نشر الزوجين صورتهما وهما يتبادلا القبلات على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الأإجتماعي، وبعدها تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام على مدار الأسبوع الماضي.





وقالت الشرطة إن الرجل المعتقل يدعى رضا جابالاجي، ولكن لم يتم ذكر اسم الفتاة، ووفقا لوكالة تسنيم للنباء، فقد قال الضابط المسئول في بيان: "تم نشر صور لفتاة وشاب غير لائقة ولا تتناسب مع التعاليم الدينية على وسائل التواصل الإجتماعي".









وألقت الشرطة القبض على الشاب والفتاة بأمر قضائي، باعتبار نشر هذه الصورة أمر خارج، يحرض على الفسق.





يذكر أن حقوق المرأة ما زالت مقيدة في إيران، حيث يرتدين الحجاب إجباريا في الأماكن العامة، واللاتي لا يرتدين الحجاب أو يظهرن شعرهن أثناء ارتداء الحجاب، يواجهن عقوبات تتراوح من الغرامات حتى السجن.



