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منوعات

اجري يا مولانا.. شاب يصلي إماما بالناس ويقطع صلاة العيد ويهرب بعد حضور الشرطة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يركض بسرعة شديدة عند سماع صوت دورية شرطة بالقرب من مكان إقامة صلاة العيد في الشارع بالدقهلية، حيث كان يؤم مجموعة من المصلين.


وحسب ما ظهر في الفيديو الذي لا تتعدى مدته الـ 10 ثوان، فإن الشاب فر بسرعة وقطع الصلاة وهرب من الشرطة بعد شعوره أن وجوده في المكان يشكل خطرا عليه.


التقط أحد المواطنين ذلك المقطع، ويبدو من صوته علامات الدهشة وعدم استيعاب الموقف قائلا: "اجري يا شيخ.. اجري يا شيخ"، بسبب تتبع دورية الشرطة له.


في دقائق معدودة، انتشر ذلك المقطع بسرعة كبيرة وشاهده آلاف الرواد، مستائين مما وصل به الحال بسبب أزمة فيروس كورونا وعدم قدرة المواطنين على الذهاب إلى الصلاة.


جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أجازت الصلاة في المنزل هذا العيد حفاظا على صحة المواطنين حتى يرفع الله عنا ذلك الوباء ويعود المصلون إلى المساجد مرة أخرى. 
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