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محافظات

الشرطة ضبطته.. أوقاف الدقهلية: صاحب واقعة صلاة العيد طالب أزهري وليس إماما

الأحد 24/مايو/2020 - 01:56 م
لحظة هروب الخطيب
لحظة هروب الخطيب بالدقهلية
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همت الحسينى
أكد الشيخ طه، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه شخص يرتدى ملابس أزهرية ويقوم بالهروب من الشرطة بعد قيامه بتجميع المواطنين لصلاة العيد بمدينة نبروه، لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها.


وقال وكيل الوزارة لـ"صدى البلد"، إن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه يدعى محمود مجدى العشرى، طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى، حيث قام بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينة ليقوم بصلاة العيد، فلاحظته إحدى دوريات الشرطة، ففر هاربا إلا أنه جرى ضبطه من قبل الشرطة.


من ناحية أخرى، أكد أحد الأهالى أن الشخص صاحب الواقعة غير متزن عقليا، ويتعامل الناس معه دائما فى الشارع بالود نظرا لأنهم يعلمون أنه غير متزن.


وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد تداولوا مقطع فيديو لشيخ فى مدينة نبروة، التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء هروبه من الشرطة، بعد قيامه بأداء صلاة العيد، فى إحدى الساحات بالمدينة، وذلك مخالفة لقرار وزارة الأوقاف.
الشرطة ضبطته.. أوقاف الدقهلية: صاحب واقعة صلاة العيد طالب أزهري وليس إماما
الشرطة ضبطته.. أوقاف الدقهلية: صاحب واقعة صلاة العيد طالب أزهري وليس إماما
الشرطة ضبطته.. أوقاف الدقهلية: صاحب واقعة صلاة العيد طالب أزهري وليس إماما
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