ضربوا بتوجيهات الإفتاء عرض الحائط.. أهالي أوسيم يؤدون صلاة العيد في الشارع.. فيديو





أثار ذلك المقطع حالة من الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي بسبب تجمهر العشرات من المواطنين في قرية اوسيم وإصرارهم على أداء صلاة العيد في الشارع برغم إغلاق المساجد و منع التجمعات حرصا على صحة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا .





ضرب أهالي القرية عرض الحائط بفتوي دار الافتاء التي أعلنت أن الصلاة في المنزل جائزة في تلك الحالة التي نمر بها من وباء قد يصيب المواطنين في حالات التجميع الكبيرة كالصلاة ، و أجازت للمواطنين الصلاة في المنزل هذا العيد .









و كأن شيئا لم يكن ، تجمع الأهالي بأحد شوارع أوسيم و قاموا بأداء صلاة العيد ، و قام احد المواطنين بالتقاط مقطع فيديو لهم اثناء الصلاة و نشره على موقع فيس بوك.



لا يفوتك: شاهد كيف احتفل مستشفى عزل قها بعيد الفطر مع مرضى كورونا





اختلف رواد التواصل الاجتماعي على ذلك التصرف وانقسموا غلى جبهتين الأولى يروون أن الافتاء أجازت الصلاة في المنزل حفاظا على صحة المواطنين و عدم تفشي الفيروس ولا داعي لكسر التعليمات حتى ينتهي كابوس الكورونا ، أما الجهة الاخرى يروون أنه لابد من التمسك بالطقوس الدينية و المحافظة عليها مهما كانت الظروف





لمشاهدة الفيديو اضغط هنا