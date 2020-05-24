AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تكبيرات العيد من مساجد الجيزة في زمن كورونا.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت - محمد أبو النور
اختفت مظاهر الاحتفال بالعيد هذا العام، فلاول مرة تفرغ المساجد من المصلين وتنتشر فقط اصوات التكبيرات ولا نسمع تكبيرات الاطفال كالعادة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد . 

اقرا ايضا :

رصدت عدسة صدى البلد , تكبيرات اول ايام العيد من مساجد الجيزة . 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إنه ستتم إذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة ولكنها ستكون مقتصرة على الإقامة فقط.

وفرض حظر الحركة على المواطنين بداية من الساعة الخامسة مساء في فترة إجازة العيد من الأحد وحتى الجمعة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على الحد من الاختلاط خلال اجازة العيد.

وقد اكد ان  سيتم وقف جميع وسائل النقل الجماعي من اليوم  وحتى الجمعة، موضحا أن أسبوع ما بعد عيد الفطر يمثل الوضع الذى نراه وتتحرك فيه الدولة والحكومة، والعالم كله بدأ يتحرك نحو كيفية التعايش مع فيروس كورونا وتابعنا كل التصريحات وكل الجهات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا فى العيد: إغلاق المحلات والمطاعم.. ووقف النقل الجماعي من الأحد المقبل حتى الجمعة

بشاير العيد.. رائحة البسكويت والمخبوزات تملأ شوارع الوادي الجديد.. والأهالي: عادة ومش هنقطعها

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد سر اختيار مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة العيد عبر التلفزيون والإذاعة

لا صلاة عيد في المساجد.. الأوقاف: لا يجوز أداؤها خلف التلفاز ويحظر إقامتها حول "الجوامع".. وهذا سبب بثها من "السيدة نفيسة"

تكبيرات صلاة العيد.. عددها وكيفية أدائها فى البيت

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

إعادة مجمعة لآخر 3 حلقات من الاختيار أول أيام العيد

لأول مرة.. تدمير طائرة أمريكية بـ الليزر.. فيديو

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

الإمام الأكبر يوافق على عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر.. 5 يونيو

بعد إصابتها بـ كورونا.. فجر السعيد تطلب الإطمئنان على صحة رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

لأول مرة.. تدمير طائرة أمريكية بـ الليزر.. فيديو