تنفيذا لقرارات الأوقاف.. محافظ الشرقية يؤكد عدم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الفطر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار غلق المساجد وعدم فتحها أمام المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، بناء على قرارات وزارة الأوقاف، الخاصة بصلاة عيد الفطر، حيث ستقام صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، وستقتصر على عشرين مصليًا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، مع مراعاة إرتداء جميع المصلين الكمامة الواقية وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخدها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونوه محافظ الشرقية إلى أن وزارة الأوقاف قد أصدرت بيانا بأنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحًا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.





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وشددت الوزارة على أن تقصر المساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد، مع الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد.





وأكد محافظ الشرقية، أنه سيستمر غلق المساجد أمام المصلين غلقًا تامًا طوال أيام عيد الفطر المبارك وحتى صدور تعليمات أخرى من رئيس مجلس الوزراء بالعودة التدريجيه للحياة بشكل طبيعى، داعيًا الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا الغالية.





وناشد المحافظ جميع المواطنين الابتعاد عن التجمعات وتقليل الزحام حفاظا على أنفسهم من أنتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.