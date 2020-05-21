بغرفة عمليات و21 مليون رغيف خبز.. تموين الشرقية تستعد لعيد الفطر

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتزامنًا مع تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٦ صباحًا خلال إجازة عيد الفطر.





وأشارت وكيل وزارة التموين إلى رفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية المختلفة بمراكز المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين عبر الأرقام الخاصة بمديرية تموين الشرقية (٠٥٥٢٣٠٨٢٦٨&٠٥٥٢٣٠٣٦٨٢&٠٥٥٢٣٠٢٤٢٤) لتوجيه الحملات التموينية من خلال الإدارات التموينية المتواجدة بنطاق المحافظة، والبالغ عددها ١٩ إدارة تموينية وكذا المكاتب التموينية التابعة لها والبالغ عددها ١٢٧ مكتبا تموينا، لمكان الشكوى، وحلها على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وأضافت أنه يتم التنسيق والمتابعة الدورية مع كل الأجهزة المعنية لمتابعة وفرة السلع بالأسواق وعند استشعار أى نقص أو اختناق فى السلع الغذائية يتم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيزها فى الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين‪.





وأضافت "عبد الرحمن" أن هناك (٢٥٢١) مخبزا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدءا من الساعة ٥ صباحا حتى ٥ مساء لإنتاج ٢١ مليونا و١٦٧ ألف رغيف خبز يوميا، لافته إلى أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وتم صرف ٣ حصص، بالإضافة إلى مخزون إستراتيجى احتياطي بالمخابز تجنبا لحدوث أى أزمات طارئة.





وأشارت وكيلة وزارة التموين أنه تم التنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية اللازمة للعيد بالأسعار المناسبة، فضلًا عن مراقبة جودة هذه السلع، لافتة إلى أن المجمعات الاستهلاكية ستفتح أبوابها أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر.





وأوضحت وكيلة الوزارة أن المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية والأساسية يكفى احتياجات المواطنين اليومية فيوجد ٩٢١٥ طن سكر تموينى يكفى ٢٩ يوما بالإضافة ٧٨٠٠ طن جاهز للصرف حتى نهاية الشهر الجاري، كما أنه يوجد ٢٦٣٩ طن زيت و٨٣ طن دقيق أبيض و٨٦٣ طن أرز و١٧ طن شاى و٣١٠٩ كراتين صلصة و٢٩٠ طن مكرونة جميعها تكفى لنهاية الشهر الجاري، كما أن المخزون الإستراتيجى من السولار والبنزين يكفى احتياجات المحافظة ولا يوجد أى أزمات أو نقص فى إسطوانات البوتاجاز وأن الوارد اليومى لأسطوانات البوتاجاز يكفى الاحتياجات المطلوبة.